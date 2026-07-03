Llegan los directos a X para ofrecer una nueva forma de ganar dinero a sus creadores de contenido

X, la antigua Twitter, acaba de dar una sorpresa. Y es que, la plataforma de Elon Musk acaba de dar un paso importante para competir de forma más directa con Twitch, YouTube, TikTok e Instagram con el lanzamiento de Live Studio, una nueva herramienta pensada para hacer emisiones en directo desde la propia red social.

Hablamos de una función que permitirá a los usuarios de esta red social la emisión de contenidos en directo a través de X. Y lo cierto es que es una herramienta básica en cualquier plataforma de este tipo.

Cómo funciona X live Studio

La novedad ha sido anunciada de forma oficial por Nikita Bier, jefe de producto de X, que ha definido Live Studio como un nuevo centro de control para retransmisiones en vivo. Según el mensaje publicado por la compañía, Live Studio ya se puede encontrar en X dentro de Creator Studio, el espacio reservado a las herramientas para creadores. Desde ahí, quienes tengan acceso podrán preparar sus directos, configurar la emisión y controlar diferentes datos relacionados con la audiencia.

Como podrás imaginar, estamos ante una función que se limitará, por lo menos de momento, a usuarios de pago. Por lo que se ha podido ver en las primeras capturas compartidas por usuarios de la propia red social, la herramienta incluye opciones para añadir una miniatura, poner un título a la emisión y programar la hora del directo.

También aparece un panel con información sobre los usuarios conectados, los mensajes del chat, los países desde los que se está viendo la emisión y los dispositivos utilizados por la audiencia. Vamos, lo habitual en un servicio que ofrece la posibilidad de hacer directos. Además, en la parte superior del panel aparece una opción para descargar la transmisión, por lo que X te permitirá conservar el directo, recortarlo después o reutilizar fragmentos en otras publicaciones.

X repartirá dinero para promocionar este servicio

La llegada de Live Studio no se queda únicamente en la posibilidad de emitir en directo. X también quiere convertir esta herramienta en una nueva vía de ingresos para los creadores de contenido. De hecho, la compañía ha anunciado una recompensa de 1 millón de dólares que se repartirá entre los creadores capaces de generar una audiencia constante y fiel dentro de la plataforma.

De esta manera, X quiere darle un empujón a su nuevo servicio. El problema es que la competencia no es precisamente pequeña. Twitch lleva años siendo la referencia del streaming en directo, YouTube tiene una infraestructura enorme y TikTok e Instagram han integrado los directos de forma natural en sus aplicaciones. X llega tarde a esta carrera, pero la idea de repartir dinero entre los creadores que generen contenidos en directo, ayudará a que tenga un crecimiento rápido.