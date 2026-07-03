Apple Creator Studio se actualiza con más IA, nuevas herramientas creativas y mejor conexión entre apps

A principios de año, la firma de la manzana mordida trajo Apple Creator Studio, una colección de herramientas creativas de lo más completa. Y ahora, Apple ha anunciado una importante actualización de su servicio.

Por si o lo conoces, Apple Creator Studio ofrece todo tipo de aplicaciones creativas pensada para usuarios que trabajan con vídeo, música, diseño, fotografía, presentaciones o documentos desde el ecosistema de la compañía.

Y esta nueva actualización de Apple Creator Studio afectará a las aplicaciones más conocidas de Apple, como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, Keynote, Pages, Numbers y Freeform.

Todo lo que llega a Apple Creator Studio

De esta manera, todas ellas reciben mejoras en mayor o menor medida, aunque el gran protagonista vuelve a ser Final Cut Pro, que estrena funciones perfectas para acelerar el proceso de edición de vídeo y reducir muchas tareas manuales.

Una de las novedades más destacadas es la generación automática de subtítulos en Final Cut Pro. Gracias a la IA integrada en el dispositivo, la aplicación ahora puede transcribir el audio de un vídeo y colocar los subtítulos directamente en la línea de tiempo.

Si duda, una ayuda enorme para los usuarios que usen esta herramienta para crear contenido en redes sociales, tutoriales, entrevistas o vídeos profesionales, ya que evita tener que escribir y sincronizar cada frase de forma manual. Además, los subtítulos se pueden personalizar con diferentes estilos, tipografías, colores y posiciones.

Apple Creator Studio | Apple

Otra mejora importante es la detección de ediciones. Esta función analiza un vídeo ya renderizado y es capaz de dividirlo de nuevo en clips dentro de la línea de tiempo . A esto se suma la nueva máscara automática, que permite aislar elementos concretos de una escena, como la piel, el pelo, el cielo, la ropa o la vegetación, sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Final Cut Pro también incorpora mejoras en la función de igualar color, que ahora promete resultados más naturales en diferentes condiciones de iluminación, y un recorte avanzado para ajustar con más precisión los fotogramas de entrada y salida.

Siguiendo con las novedades que llegan a Apple Creator Studio, la conexión con Pixelmator Pro recibe una mejora para que puedas enviar un fotograma concreto desde Final Cut Pro directamente a Pixelmator Pro, editarlo allí y devolverlo al proyecto sin romper el flujo de trabajo. Esta integración también llega a Keynote, Pages y Numbers para que no te falten opciones.

Las novedades de Apple Creator Studio ya están disponibles como actualización gratuita para los suscriptores actuales. Para las nuevas altas, el servicio tiene un precio de 12,99 euros al mes o 129 euros al año, con un mes de prueba gratuita.