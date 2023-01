Los mejores stickers de Reyes Magos para enviar por WhatsApp

Llega al fin la noche en la que recibimos la visita de sus majestades de Oriente, pero hay algo que podemos alargar durante todo el año, y es el uso de stickers de Reyes Magos. Y es que el uso de estas pegatinas que podemos enviar por WhatsApp es de lo más popular. Si ya has hecho uso de tus aplicaciones de Reyes Magos para que tus pequeños puedan hablar con sus majestades, es momento de completar la experiencia felicitando a tus amistades y familiares usando esta clase de dibujos de lo más divertidos y originales que puedes encontrar en aplicaciones.

En el caso de que aún no tengas ninguna aplicación con stickers de Reyes Magos, no vas a tener que probar con muchas diferentes hasta encontrar la ideal, pues te hemos preparado algunas a continuación para que no pierdas ni un segundo, y empieces ya a disfrutar con lo originales que son.

Algunos incluso son animados, y a futuro los puedes usar a modo broma con tus amistades. A continuación, te dejamos con algunos de los mejores packs que puedes encontrar en Google Play Store.

Los mejores stickers para WhatsApp de los Reyes Magos

Damos comienzo a esta lista de los mejores stickers de Reyes Magos que puedes enviar por WhatsApp con un pack que te encantará. En este podrás encontrar a Melchor, Gaspar y Baltasar en diferentes tipos de diseño.

Los Reyes Magos | Foto de Rod Long en Unsplash

Si te convencen, para poder añadirlos a tu lista de WhatsApp, lo primero es descargar la aplicación Sticker Maker de la que te dejamos enlace, abrir el pack descargado con esta y pulsar en Añadir a mi librería y a continuación Agregar a WhatsApp. Hecho esto, ya podrás disfrutar de todos los que ofrecen.

La segunda opción no tiene únicamente stickers de Reyes Magos, lo cual resulta una ventaja, porque podrás disfrutar de los demás estilos que tengan para utilizarlos durante todo el año. Eso sí, no te van a faltar las pegatinas de motivos navideños, como regalos, ciervos, decoraciones de estilo navideño y mucho más que podrá descubrir.

A la hora de añadir estos stickers a tu WhatsApp, lo que tendrás que hacer después de descargarla de este enlace, es elegir cuáles son los que vas a querer utilizar, y entonces seleccionar la opción Añadir a WhatsApp.

Ahora que ya sabes cuáles son las mejores apps para enviar stickers de Reyes Magos por WhatsApp, no dudes en sorprender a los tuyos de una forma diferente.