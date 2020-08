Todos nos apuntamos a la moda de los filtros de las historias de Instagram. Con ellos, nos divertimos y nos vemos más morenos y más guapos. Además, podemos cambiar el color de nuestros ojos, añadir pecas a nuestro rostro o, incluso, parecer más jóvenes y graciosos. Todo es más llamativo y atractivo con estos peculiares efectos. No obstante, encontrar el que mejor nos sienta puede no ser tarea fácil. En este vídeo te contamos cuáles son los mejores filtros de Instagram y cómo encontrarlos.

Delante del espejo podemos ver muchas cosas que no nos apasionen. Quizás notemos que la piel no es tan suave y sedosa como la que nos gustaría o que no tiene el color que esperábamos. Puede que no nos encante nuestro pelo o es posible que el color de los ojos no sea de nuestro agrado. Es cierto que debemos aprender a amarnos y a mimarnos pero, ¿por qué no vivir un poco en la fantasía de los efectos de Instagram?

Las nuevas tecnologías nos ayudan en infinidad de tareas diarias. Podemos agendar citas con el médico o el dentista, hacer la compra o, incluso, controlar el ciclo menstrual. Sin embargo, estos adelantos tecnológicos también nos permiten evadirnos un poco de la realidad y vivir en el mundo que siempre quisimos. Los filtros de Instagram nos ayudan precisamente a eso: vernos como siempre habíamos querido o, simplemente, experimentar con nuestro aspecto.

Por supuesto, también existen filtros para todo lo contrario. Vernos con caras extrañas o con formas raras. Son un pasatiempo divertido con el que no pensar en nuestras preocupaciones, reírnos y pasar un buen rato con nuestros seguidores. De este modo, tendrás un rato agradable y entretenido.

En este vídeo te mostramos algunos de los mejores filtros de Instagram para quitarte años de encima y cómo encontrarlos rápidamente y con facilidad. Solo tendrás que seguir paso a paso las indicaciones que te damos.

