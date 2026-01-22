SIMILAR A DEX DE SAMSUNG
Este nuevo smartphone lo puedes usar como PC de escritorio con Linux, Windows o Android 16
Es un buen móvil de gama media que destaca sobre todo por convertirse en hasta tres ordenadores de sobremesa diferentes.
Los smartphones se han convertido en auténticas navajas suizas tecnológicas que nos permiten hacer tareas variopintas como ningún otro dispositivo inteligente. Y es que no solo se trata de su uso como teléfono móvil, sino que su potencia nos permite convertirlos incluso en un PC de escritorio. Eso es lo que nos han ofrecido diferentes fabricantes, como Samsung y su DeX, que permite conectarlo a un monitor, ratón y teclado y usarlo como un PC más. Pero este nuevo smartphone en el que nos fijamos hoy, va más allá, y nos ofrece además varios sistemas operativos de escritorio.
Así es el nuevo NexPhone
Es un smartphone como otro cualquiera cuando lo vemos ante nosotros, pero lo verdaderamente diferente lo encontramos en el interior, en su software. Ya que este puede funcionar no solo con Android 16, sino que también lo podemos arrancar o iniciar con Windows 11 o con Linux Debian, por lo que no solo se convierte en un ordenador de sobremesa, sino en tres diferentes según nuestras necesidades, solo le habría faltado ser un Mac.
Este Nexphone cuenta con el sistema operativo NexOS basado en Android, que a su vez integra Linux como una aplicación más dentro del sistema de Google, convirtiendo el terminal en un PC con este sistema operativo. También podemos hacer lo propio con Windows 11, lo que convierte a este móvil en un auténtico PC que podemos llevar con nosotros a donde nos apetezca, desde luego nos parece una solución ofimática excepcional.
El teléfono además se conecta fácilmente al monitor mediante el conector USB tipo C; que puede enviar la señal de vídeo como si de un HDMI se tratara. Respecto de su hardware, es un móvil de gama media que puede mover fácilmente entornos ofimáticos. Tiene un procesador QCM6490 de Qualcomm, que viene acompañado de 12GB de memoria RAM, así como 256GB de almacenamiento interno que podemos ampliar mediante tarjetas microSD.
La pantalla tiene una diagonal de 6,58 pulgadas, así como resolución Full HD y tasa de refresco de 120Hz en su panel de tecnología LCD: Tiene una cámara con dos sensores, una principal de 64 megapíxeles, así como una ultra gran angular de 13 megapíxeles. Delante, para hacer selfies, hay un sensor de 10,5 megapíxeles, todos ellos de Samsung. La batería es de 5000mAh y tiene una carga rápida con 18W de potencia. Es resistente, gracias a la certificación IP69 frente al agua y el polvo.
Su precio es de 549 dólares, desde luego merece la pena si tenemos en cuenta que puede utilizarse como un PC de sobremesa con diferentes sistemas operativos. Esto es un plus frente a las alternativas de otros fabricantes en Android, que limitan la experiencia a versiones de escritorio con Android como sistema operativo adaptado a este uso más ofimático.
