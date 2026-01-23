Cómo buscar productos en Amazon a partir de un código de barras

Los avances en tecnología en lo que se refiere al hogar están cada vez más orientados a hacernos la vida más fácil. Desde apagar y encender las luces o robots que limpian nuestra casa cuando no estás. La cosa va más lejos e incluso podemos añadir productos a la lista de compra, usando la cámara de nuestro móvil. Como podemos hacer con la aplicación, te lo contamos a continuación.

Escanea y añade a la lista de la compra

Gracias a la transformación sufrida por nuestros teléfonos móviles, estos nos ayudan con la gestión doméstica y las compras, convirtiéndose estos en un lector de precios y un auténtico gestor del inventario. De manera que podemos añadir a la lista de compras los productos que solemos consumir, simplemente escaneando el código de barras del envase, usando la cámara del móvil para ello. Unas compras que podemos hacer desde la app de Amazon de una forma sencilla.

Para que podamos hacer uso de esta función, lo primero es tener instalada la app de Amazon en nuestro móvil y estar perfectamente identificados, para lo que debemos loguearnos. Una vez hecho esto, ya podemos comenzar.

Para usar la cámara, para identificar los productos, localiza el icono de la cámara en la barra de búsquedas en la parte superior de la pantalla de la app.

Pulsa sobre este o sobre código de barras. Una vez abierta la nueva interfaz.

No es necesario sacar una foto, únicamente apunta con la cámara al código de barras del producto que quieras buscar.

Tras reconocer el patrón de barras, nos mostrará los resultados.

Como solemos hacer habitualmente, desde la ficha del producto tenemos dos opciones, o bien comprar ya o añadir a la lista. Lo cual lo convierte en un inventario digital, de manera que tenemos la opción de revisar el pedido antes de procesarlo.

De esta forma nos aseguramos de que el producto que añadimos es exactamente el mismo que buscamos eliminando el error humano a la hora de buscarlo.

Además de la compra online, la mayoría de las familias combinan las compras online con la compra física en las tiendas. Algo que no supone un problema a la hora de crear nuestras listas de la compra virtuales utilizando este mismo método. La mayoría de los supermercados, cuentan con aplicación móvil a través de la cual podemos del mismo modo escanear los productos para añadirlos.

Incluso si realizas la compra en varios establecimientos y quieres tener una lista unificada, tienes la opción de usar aplicaciones como Bing o Listonic, para crear listas y compartirlas con otros usuarios e incluso conocer dónde se encuentra un determinado producto dentro del supermercado y no perder tiempo buscándolo. Independiente de cuáles sean tus preferencias, si eres de los que prefieres la entrega a domicilio o la visita a los supermercados, esta herramienta, es la forma más rápida de mantener la despensa y nuestras compras al día. El escaneo nos ahorra tiempo, y además asegura que no se nos olvide un producto y que este sea el correcto.