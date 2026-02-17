Las descargas de tu móvil Android pronto tendrán copia de seguridad

La carpeta de Descargas suele ser una de las más activas de nuestros smartphones, y en el caso de los que cuentan con Android como sistema operativo no es una excepción. Y lo que ahora hemos conocido es que Google está preparando una novedad importante en la copia de seguridad de los dispositivos, sobre todo de una determinada información, que precisamente se encuentra dentro de esa carpeta. Algo en lo que muchos no habíamos reparado, pero que desde luego ahora visto desde este prisma puede ser algo bastante útil.

Copia de seguridad local en la nube

Tal y como hemos conocido a través de 9to5Google, en las notas de la nueva versión de Google Play, está cerca de llegar una Nueva función local de copia de archivos. Esta se haría a través de Google Drive, y básicamente al activarla copiaría los archivos y documentos que hemos descargado en el teléfono, con el objetivo de que estén disponibles desde cualquier lugar a través de nuestra unidad de Drive.

El texto que acompaña a esta nueva función dice lo siguiente:

Con la nueva función de copia de seguridad local de archivos, puedes guardar automáticamente tus documentos descargados en Google Drive, asegurándose de que sean seguros y accesibles desde cualquiera de tus dispositivos.

Por tanto, el objetivo es que si hemos descargado algo que nos ha interesado de la web, o que queremos ver más adelante, podamos tenerlo accesible desde cualquier dispositivo donde tengamos a mano Google Drive. Y esto se conseguirá con la nueva funcionalidad para hacer una copia de seguridad de nuestra carpeta de Descargas en el teléfono Android.

Esta nueva función no tendría nada que ver con la que normalmente hace una copia de seguridad del estado de nuestro teléfono, como sus ajustes, interfaz, mensajes y un largo etcétera. Esa copia de seguridad lo que guarda son esos parámetros para que nuestro teléfono pueda sincronizar su aspecto y ajustes en un nuevo dispositivo, sin tener que configurar todo de nuevo.

En este caso la copia es diferente, y se centra sobre todo en el contenido de la carpeta de archivos descargados, para que sean accesibles desde cualquier lugar. Como puede ser la copia de cualquier otra carpeta del teléfono. Esto es algo que encontramos normalmente en las versiones de escritorio, tanto para Windows como para Mac de Google Drive, por lo que sin duda alguna es una adición importante para tener acceso a nuestros archivos más importantes.

De momento para poder disfrutar de esta nueva copia de seguridad, tendremos que actualizar los servicios de Google Play a la versión 26.06. Aunque no garantiza que accedamos a ella entonces, pero sí es probable que con esta versión tardemos menos tiempo en acceder a estas nuevas características.