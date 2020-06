Con la pandemia de coronavirus, el confinamiento y el teletrabajo, han proliferado las reuniones de videoconferencia en las que se veían las habitaciones sin hacer, los niños jugando dando gritos por la casa y, mientras, la madre o el padre muertos de vergüenza por el espectáculo. Para el primero de los problemas tenemos ya los fondos virtuales que nos permiten simular que estamos en Nueva York, París o las cataratas del Niágara pero, ¿y para el segundo?

Es lógico pensar que cuando nos reunimos desde nuestra casa, si no es demasiado grande y viven tres o cuatro personas más, terminen por colarse en la conversación sonidos de esos que no esperamos. Así que para esos instantes mágicos, nada como aplicar una tecnología que llevan muchos auriculares inalámbricos premium, como es el caso de los Airpods Pro: se trata de la cancelación de ruido activa.

En esta ocasión, Google ha recurrido a la inteligencia artificial para desarrollar un filtro que es capaz de eliminar todos los sonidos que nos llegan desde el fondo, lo que nos hará sentirnos seguros de que ningún grito o desmán dialéctico de padres, hermanos o parejas se cuela en la videoconferencia. Algo que, a buen seguro, imitarán otras apps después de que los de Mountain View hayan decidido dar el primer paso.

Inteligencia artificial contra el ruido

Esta nueva función de Google Meet recurre a la inteligencia artificial y ha comenzado a implementarse en la plataforma de videoconferencias. Es importante decir que llegará en primer lugar a las versiones web, la que podemos disfrutar en los ordenadores, ya que son las más utilizadas en el ámbito profesional, aunque de manera casi inmediata también alcanzará a las apps de iOS y Android.

Dudas sobre Zoom | Shutterstock

En un vídeo publicado por el medio VentureBeats, podemos comprobar cómo esa cancelación de ruido activa es capaz de eliminar sonidos realmente molestos como son los de un paquete de plástico (el típico de una bolsa de patatas), unos rotuladores o el clásico tintineo que se escucha al golpear un vidrio. Aunque existen otras tecnologías que se han desarrollado en los últimos años para cancelar estos ruidos en apps de comunicación, la gran diferencia respecto de todas ellas es que la de Google tiene lugar en la nube. Toda la capacidad de proceso del algoritmo responsable se lleva a cabo en los servidores de los de Mountain View y no en modo local, dentro del cliente que tengamos instalado en el PC o Mac.

Es importante decir que esta nueva capacidad del audio de Google Meet no podremos elegir entre tenerla activa o no. Se podrá utilizar de forma predeterminada dentro de las conversaciones, por lo que no será una cuestión opcional. Algo que le quita la gracia esa de experimentar para comprobar cómo es el ruido que estamos emitiendo y el que finalmente escuchan los demás cuando les alcanzan nuestras palabras. Por cierto, ¿cuánto tardará Zoom en implementar algo parecido?