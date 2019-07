Los de Mountain View llevan ya varios meses llevando al mercado nuevas versiones de sus apps más célebres en un formato liviano y de poco peso. Estas apps se conocen por el apellido Go, como es el caso de Android Go, el sistema operativo liviano de Google para móviles de características modestas. Y precisamente a ese ecosistema pertenece esta nueva app de Gallery Go, una app que podríamos entender como homónima de Google Fotos, pero que en lugar de la nube aprovecha los avances en IA de Google para ofrecer funciones exclusivas.

Así es el nuevo Gallery Go

Hasta ahora hemos visto ya distintas versiones de las apps de Google con el apellido Go, como es el caso de Google Maps Go, que nos ofrece las principales funciones de Google Maps pero en un peso mucho más ligero, que es el principal objetivo de esta serie de apps de Google. Ahora le llega el turno a Gallery Go, una suerte de Google Fotos que solo pesa 10 megas, por lo que para móviles que anden cortos de espacio en su almacenamiento interno es perfecto, ya que no ocupa prácticamente nada de espacio.

Mientras que Google Fotos se vale de las copias de seguridad en la nube, esta nueva versión está orientada a su uso sin conexión a Internet activa, por lo que con ella podemos gestionar nuestra galería local, la que genera nuestro móvil haciendo fotos, y no así repasar las fotos que hay con copia de seguridad en la nube. Google la ha anunciado ahora, y está disponible para descargar en muchos países, aunque los de Mountain View han elegido Nigeria para que esta app ofrezca algunas funciones específicas para aquel país.

Pero que no se conecte a la nube de Google Fotos no quiere decir que esta app no sea inteligente, todo lo contario, ya que es capaz de organizar nuestras fotos dentro de la galería en base a criterios basados en la inteligencia artificial, como por ejemplo identificando a aquellas personas que salen en cada fotografía, algo que por cierto todavía no podemos disfrutar en Google Fotos en Europa. El uso de la app es muy sencillo, porque la galería automáticamente muestra todas las fotografías hechas por la cámara de nuestro móvil.

Nada más entrar en la app podemos acceder a una serie de secciones donde se encuentran ordenadas todas las fotos que hemos hecho. Además como decimos lo hace en base a la realidad aumentada, porque al detectar quién aparece o qué es lo que aparece en cada fotografía, crear automáticamente carpetas. Por ejemplo con nuestros selfies, fotos de animales, de una determinada persona, de grupos de personas y un largo etcétera de etiquetas que crea la apropia app. Por tanto el uso es extremadamente sencillo, y todas las funciones se automatizan en base a la inteligencia artificial. La app de Gallery Go ya la podemos descargar para nuestro móvil. La app se puede descargar ya desde la Play Store, y es compatible con todos los móviles, no tiene por qué ser exclusivamente para móviles de especificaciones modestas.