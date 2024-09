Gmail: así puede ayudarte Gemini a gestionar tu bandeja de entrada

Con la ayuda de la inteligencia artificial las tareas cotidianas se convierten en algo mucho más llevadero. Algunas funcionalidades basadas en está alivian nuestra carga de trabajo, con lo que conseguimos ser aún más productivos. Esta tecnología también se ha aplicado a la bandeja de entrada de Gmail y estos son sus beneficios.

Gestiona tu bandeja de entrada con la ayuda de Gemini

Con el paso del tiempo, el modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini ha ido incorporándose en las diferentes aplicaciones. Gracias a esto es posible ahorrar una cantidad de tiempo considerable a la hora de atender nuestros correos. Sobre todo, cuando lo hacemos desde un dispositivo móvil, tiempo que según algunos expertos puede llegar a alcanzar las cinco horas semanales.

Gemini resumiendo uno de los correos electrónicos | Tecnoxplora

Gestionar los correos puede llevarnos bastante tiempo, no solo cuando tenemos un gran volumen de comunicaciones, sino también cuando la longitud y el contenido de estos correos es bastante dilatado. En este caso, contamos con la ayuda de Gemini para resumir el contenido de los mismos. Gracias al modelo de inteligencia artificial, no será necesario leer todos y cada uno de los hilos ya que con la opción “resumir el correo electrónico que he recibido hoy de X remitente”, obtendremos los puntos clave y la información más relevante contenida en estos, ahorrándonos un tiempo considerable a la hora de atenderlos.

En nuestra bandeja de entrada almacenamos mucha información importante y no siempre está accesible en todo momento. Lanzarnos a bucear entre los correos e hilos puede ser una tarea muy larga y tediosa. Aunque contamos con la ayuda de la herramienta de búsqueda y los filtros, esto puede llevarnos mucho tiempo. En su lugar, podemos hacer uso de las funcionalidades de Gemini. Para ahorrar tiempo, podemos pedirle al modelo que nos ayude con la búsqueda. Tan sencillo como pulsar el icono de Gemini y realizar una pregunta acerca del contenido que estamos buscando. De manera que como resultado obtendremos, los correos en los que puede encontrarse dicha información e incluso la respuesta si la pregunta es muy concreta. Algo que por el momento solo podemos llevar a cabo en la aplicación móvil.

A menudo lo que más tiempo nos lleva es encontrar las palabras para dar la respuesta adecuada. Algo con lo que Gemini puede ayudarnos. Para ello, analiza el contexto del correo y nos sugiere una serie de respuestas adecuadas a este. En concreto se trata de tres sugerencias que se adaptan a la perfección al contenido y carácter del mismo. Para darles incluso un toque más personal, tenemos la opción incluso de editarlas y cambiar lo que creamos conveniente.

Del mismo modo, podemos pedirle al modelo que nos ayude a perfeccionar nuestras respuestas, pidiéndole que analice un borrador escrito por nosotros mismos y que nos haga sugerencias con cambios. Para ello, debemos localizar el icono del lápiz y la estrella, donde solo tenemos que redactar el mensaje y elegir entre las opciones que nos presenta, que vas desde formalizas, elaborar, abreviar o pulir. Con este simple gesto ahorraremos mucho tiempo buscando la respuesta perfecta.