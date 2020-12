Frases e imágenes de año nuevo para felicitar 2021 con WhatsApp

Estrenamos un nuevo año, un 2021 que esperamos que nos devuelva todo lo que nos ha quitado el 2020, que no ha sido poco desde luego. Queremos por tanto desear a todos los que nos rodean que este nuevo año sea todo lo que debía haber sido el 2020 y por culpa de la pandemia no hemos podido disfrutar. Así que no nos queda otra que desear un feliz y próspero 2021, algo que podemos hacer por ejemplo desde nuestro teléfono de la manera más cómoda, gracias a WhatsApp. Claro que puedes hacerlo con un simple mensaje de texto, o directamente enviar algo más trabajado, para lo cual necesitarás ciertos materiales, como una buena imagen o una frase llamativa que deje huella en todos.

Creando felicitaciones navideñas | TecnoXplora

¿Dónde conseguimos estas fotos e imágenes?

Pues es muy sencillo, porque ya hay apps en nuestros móviles que contienen todo lo necesario para armar una buena felicitación de Año Nuevo desde WhatsApp. Una buena app en Android es la de Felicitaciones Año Nuevo 2021, que como su propio nombre indica nos permite acceder a mucho material con el que crear nuestros mensajes con buenos deseos para el 2021. Se trata de una app con imágenes de Año Nuevo, que pueden ilustrar nuestros mensajes para que sean más vistosos y les llegue a más personas. Con ellas podemos felicitar el año enviando la imagen, tan siquiera añadiendo un texto adicional, salvo que lo queramos hacer mucho más cercano.

Son imágenes de stock gratuitas en su mayoría, por lo que tienen cierta calidad. Pero no solo nos ofrece imágenes esta app, sino que también nos da acceso a decenas de frases en las que se sintetiza el espíritu navideño y de año nuevo. La mejor manera de quedar bien con nuestros seres queridos y allegados para poder crear unas felicitaciones que no pasen desapercibidas. Desde esta app también nos dan como idea el utilizar alguna de estas imágenes de Año Nuevo para vestir nuestro perfil, cambiando la foto por uno de estas imágenes, o también para convertirlas en fondos de pantalla de WhatsApp.

Si no quedamos satisfechos con las frases que nos ofrece esta app, tenemos la opción de instalar otra app llamada Frases Feliz Año Nuevo 2021, que como bien dice su nombre, nos permite acceder a esas frases ideales para felicitar el año nuevo de la mejor manera posible, ya sea con un mensaje elegante u otro llamativo. También en iTunes tenemos diferentes apps con las que poder felicitar el año a través de WhatsApp. Una de las interesantes para iOS es la de 2021 Tarjetas Feliz Año Nuevo, que como dice su nombre nos ofrece numerosas tarjetas para felicitar el nuevo año sin complicarnos.

Solo hay que elegir una de las imágenes con mensaje que aparecen en la app, y enviarlas desde WhatsApp o cualquier otra app con la que tengamos acceso a nuestros contactos. Como veis una manera sencilla de poder felicitar el año, recurriendo tanto a frases como a imágenes que nos pueden hacer quedar bastante bien ante las personas que nos importan.