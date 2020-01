Es verdad que las tarifas de hoy ya no son las de antes, esas con las que pagamos mucho, y recibíamos bastante poco. Ahora en muchas ocasiones tenemos llamadas ilimitadas, o datos ilimitados y no nos tenemos preocupar por lo que consumimos. Pero a su vez, las tarifas con datos limitados, con dos, tres diez o veinte gigas, son también más baratas, y por tanto muy populares. Por esa razón muchos seguimos fijándonos en el consumo de datos que hacen nuestros móviles, para tener nuestra tarifa controlada y que no nos pasemos del límite contratado. Para ello podemos acceder a alguna app que nos facilita mucho la tarea de conocer cuánto hemos gastado.

Así puedes limitar el uso de datos recibiendo notificaciones

Android tiene integrado un medidor de gasto de datos, al que a su vez podemos marcarle un máximo de consumo para que nos avise cuando hayamos llegado a esa cifra de datos todos los meses. Para ello dentro de los ajustes podemos ir a la sección de datos móviles, y dentro de ella a la de límite y advertencia de datos. Dentro de ella podemos marcar un consumo máximo todos los meses, y así como marcar un día para el comienzo de cada periodo de consumo, para que sea acorde con el periodo de facturación de nuestro operador. De tal manera que cuando estemos cerca de completar el consumo objetivo, el móvil nos avise con una notificación.

Marcando un límite de datos en Android | Tecnoxplora

Otra alternativa es la de descargar una app específica para este tipo de información. Una de las más interesantes es la de “Monitor de Datos” que precisamente es eso, una aplicación que monitoriza nuestro consumo de datos. Esta nos ofrece diferentes opciones de conocer el consumo. Una de las grandes ventajas es que podemos ver en tiempo real el consumo de estos datos, incluso el origen de la conexión. Además podemos visualizar el gasto de datos de diferentes maneras, accediendo a ellos de diferentes formas. Por ejemplo, en la barra de notificaciones podemos elegir ver el consumo en tiempo real de los datos, con informaciones detalladas.

En los ajustes podemos elegir que los datos que muestre esta notificación sean más detallados o no, de tal manera que solo se muestren los datos acumulados de consumo de datos en el actual periodo, o que también se muestre la información acerca del consumo en tiempo real. Lo mismo podemos hacer con uno de los tradicionales de widgets de Android, donde podemos ver siempre desde la pantalla de inicio del teléfono, esa información, tanto en su versión detallada como simplificada. Y como es lógico, podemos también configurar alarmas para que la app nos avise mediante notificaciones que hemos alcanzado el límite mensual de datos, o que al menos estamos a punto de rebasarlo.

Otra alternativa es buscar en la Play Store o en la App Store la app de tu operador. En la mayoría de casos, identificándonos en nuestra cuenta, podremos acceder al consumo de datos, así como a herramientas que nos notifiquen cuando ese consumo sea excesivo y esté cerca de superar el objetivo marcado.