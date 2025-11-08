Esta es la práctica razón por la que Google ha cambiado el diseño de su app de teléfono

La forma en la que respondemos a las llamadas telefónicas es diferente en función del sistema de nuestro móvil e incluso de la máscara de personalización de los mismos. Los usuarios de la app teléfono de Google han comprobado recientemente que la forma de responder a las llamadas ha cambiado y esto obedece a una razón de peso. Te lo contamos a continuación.

No descuelgues una llamada por error

Un cambio que no ha sido anunciado por Google, aunque los usuarios de sus teléfonos ya se han percatado del cambio. Con la llegada de Android 16, Google nos sorprendió con un cambio sustancial a la hora de responder a las llamadas. Para iniciar la comunicación, tras la entrada de la llamada, solo tenemos que deslizar nuestro dedo por la pantalla de abajo hacia arriba. Un gesto que coincide con otra funcionalidad, que permite cambiar de aplicación en nuestro móvil. Algo que no tuvieron en cuenta los desarrolladores.

Un cambio que no obedece a un cambio estético, sino a una corrección de un problema detectado por los usuarios, los cuales reportaron el conflicto, y es por ello que han decidido tomar cartas en el asunto. Un cambio al que es fácil adaptarnos y se mejorará la navegación por gestos y el uso del teléfono.

Recibir una llamada mientras estamos usando nuestros teléfonos móviles para otros menesteres, es lo más habitual. De manera que, la llamada pasa a primer plano. Lo que sucede cuando queremos ignorar la llamada, no ejecuta ninguna acción como descolgar y colgar, es que no podemos cambiar de aplicación sin responder por error. Un cambio de lo más lógico, ya que causa cierta incertidumbre en el usuario que no sabes como actuar, si rechazar la llamada o que se queden paralizados ante esa situación.

Un truco para cambiar de app, es deslizar desde la parte superior de la pantalla para acceder al menú de las notificaciones para pulsar sobre alguna de ellas y así salir de la llamada. Lo que ya no es necesario, ya que en la última actualización la forma de responder ha cambiado. A partir de ahora, la forma de responder a las llamadas entrantes ha cambiado, en vez de deslizar el dedo de abajo a arriba, lo haremos horizontalmente, deslizando hacia la derecha, para descolgar la llamada y la izquierda rechazarla.

Así el gesto de deslizar desde la parte inferior de la pantalla se usa solo para acceder al carrusel de app que tenemos abiertas y que nos permite cambiar de una forma sencilla entre aquellas que tenemos abiertas. Un cambio que experimentan los usuarios que usen de forma predeterminada la app de teléfono de Google. Una actualización que se encuentra en pleno despliegue y que está llegando de forma escalonada a los millones de usuarios en todo el mundo.