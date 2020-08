Esta nueva funcionalidad de Waze debería llegar pronto a Google Maps

Esta app de direcciones es una de las más utilizadas, seguramente la que más después de Google Maps, y de hecho fue comprada por Google hace unos años. Y con el tiempo Waze se ha convertido en la antesala de todo lo que podemos disfrutar nuevo en Google Maps. Si algo aparece en Waze, cualq uier nueva funcionalidad, lo más normal es que llegue a Google Maps en unos meses, o a veces en algo más de tiempo. Y la funcionalidad que ha anunciado la red social de conductores ahora desde luego es bastante interesante como para que pueda llegar a la app de mapas de Google.

Aviso de pasos a nivel en nuestro itinerario

Puede que no sea la función en la que estabas pensando, pero desde luego si hay una zona peligrosa para transitar con el coche es cruzando las vías del tren. Son muchas las personas que mueren al cabo del año en todo el mundo por accidentes en pasos a nivel, bien porque no están bien indicados, porque no funcionan correctamente o simplemente porque los conductores no respetan las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de incidentes. Pues bien, Waze quiere reducir esta siniestralidad avisando a los conductores de que un paso a nivel está en su ruta.

En el anuncio que ha hecho Waze en su cuenta de Twitter ha anunciado que se añaden los pasos a nivel entre las indicaciones que recibirán los usuarios de su itinerario. Como se puede ver en la imagen compartida ahora en el mapa se puede ver el icono del paso a nivel o de que vamos a cruzar una vía ferroviaria. Además de verlo en el mapa vamos a recibir notificaciones emergentes en las que se nos avisa de la cercanía de uno de estos pasos a nivel en 500 metros, por lo que además recibimos los avisos con bastante distancia por delante.

Aunque para algunos usuarios pueda sonar como algo bastante aburrido, de hecho seguramente muchos conductores querrán desactivar estas notificaciones, lo cierto es que es una información muy importante para aquellas personas que no conocen el terreno por el que se están moviendo y en determinadas condiciones de luz y meteorológicas podrían terminar teniendo problemas con uno de estos pasos a nivel. Así que pensamos que esta sería una excelente funcionalidad que debería recibir en el futuro Google Maps de forma similar, con indicaciones claras de que nos estamos acercando a uno de estos lugares tan críticos en la conducción.

Waze no solo es una app de indicaciones para llegar a nuestro destino, sino que además desde el principio ha sido una app que se ha caracterizado entre otras cosas por ser mucho más social que Google Maps, ya que la mayoría de avisos de tráfico eran generados por los propios conductores. Ese espíritu sigue vivo, pero se sigue alimentando de las propias contribuciones que hacen desde la app, que como en este caso son muy necesarias y aumentan la seguridad de los usuarios.