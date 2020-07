No consumir datos móviles o los menos posibles es uno de los principales objetivos de los usuarios móviles. Estos bonos de datos son limitados, y lógicamente buscamos la forma de que nos duren el mayor tiempo posible sin tener que hacer un desembolso adicional. Para ello lo mejor es ser bastante cuidadosos con los contenidos que vemos y consumimos en general. Pero además si tenemos ayuda por parte del navegador web, todo se hace más sencillo. Eso es precisamente en lo que está trabajando ahora Google para su Chrome en versión Android, en una nueva funcionalidad que permite posponer las descargas.

Aplaza las descargas a un momento idóneo

Normalmente cuando salimos a la calle y dejamos atrás la red Wifi de nuestro hogar pasamos a navegar directamente con los datos móviles que tenemos contratados en nuestro teléfono móvil con un operador. Estos datos, salvo que tengamos una tarifa de gigas ilimitados, que suele ser lo menos común, nos permite acceder a los contenidos de la misma manera que lo hacemos en el Wifi, pero con la diferencia de que no solo lo hacemos normalmente a menor velocidad, sino que el coste de estos datos se mide por el peso de las descargas que hacemos. Así que sin duda lo mejor en estos casos es contar con un tipo de aplicaciones o funciones que nos permitan minimizar la descarga de archivos de gran tamaño.

Es el caso de los vídeos o de imágenes de gran peso, que lo mejor es descargarlas cuando estamos conectados a una red Wifi. Y para facilitarnos esa labor Google ha tenido una gran idea introduciendo una interesante novedad en la versión Canary de su Chrome para Android. Esta es la versión preliminar de la app, y nos permite acceder a algunas funciones recién llevadas al navegador por los de Mountain View. Pues bien, esta nueva función es una ventana emergente que nos permite aplazar una descarga al momento en el que tengamos de nuevo conexión a una red Wifi.

Con esta nueva función activada, que se puede poner en marcha una vez más accediendo a Chrome://flags en el navegador Canary de Chrome, se muestra una ventana emergente cuando pulsamos sobre un enlace de descarga conectados a una red móvil, por ejemplo 4G, o lo que es lo mismo, si no estamos conectados a una red Wifi. En esa nueva ventana emergente se ofrecen tres opciones:

Descargar ahora

Descargar con Wifi

Elegir fecha y hora

De esta manera podemos elegir que la descarga se realice de manera automática la próxima vez que nos conectemos a una red Wifi, o bien elegir que la descarga se realice en una determinada fecha y hora. De esta forma evitamos tener que estar pendientes si tenemos Wifi o no para descargar los datos. Algo que nos facilita la labor de ahorrar datos móviles de nuestras tarifas de datos. Es una característica que de momento no está disponible para todos, y que solo podemos disfrutar de manera experimental. Pero es evidente que por su utilidad no tardará mucho en llegar a todos los usuarios.