Con esta herramienta web puedes trasnscribir cualquier reunión en tiempo real

Asistir a una reunión o una clase y tomar notas de todo lo que sucede, al mismo tiempo que respondemos preguntas y nos enteremos de todo lo que ha acontecido, es algo casi imposible. Algo que dificulta nuestra participación en las conversaciones, y que además es desagradable para los usuarios que odian tomar apuntes. Gracias a la inteligencia artificial, tenemos herramientas para dar solución a este problema. A continuación, te contamos en qué consiste Otter.ai.

Qué es Otter.ai y por qué lo necesitas

En el pasado para enfrentarnos a esta situación contábamos con la ayuda de una grabadora, la cual nos permitía registrar la sesión y volverla a escuchar más tarde, extrayendo la información necesaria. Un proceso que nos llevaba tiempo y esfuerzo, ya que no solo teníamos que tomar notas a mano, sino que además era necesario, escuchar y rebobinar para quedarnos con toda la información de forma correcta. Con lo que perdíamos un valioso tiempo.

Con la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, estos procesos se simplifican y nos ayudan a recuperar el tiempo perdido. Con herramientas como Otter.ai, podemos estar presentes en la conversación de forma natural, al mismo tiempo que escucha, transcribe y analiza la información al instante. De forma que tanto nuestra mente como nuestras manos están libres, y concentrados en lo que está sucediendo.

Como no podía ser de otra forma, es capaz de escribir el texto a medida que las personas hablan. Identificando a los diferentes interlocutores, de manera que toda la información se recoge en un documento de texto dinámico que se sincroniza con el audio. Por otro lado, es capaz de una vez finalizada la sesión ofrecernos un resumen completo de la sesión. Por lo que no es necesario escuchar el audio completo ni leer la transcripción. Los puntos clave de la conversación se recogen en un resumen ejecutivo, en el cual se extraen las acciones a realizar y las tareas importantes.

Para acceder a sus funciones, lo haremos a través del navegador web .

. Tenemos la opción de usar la herramienta de forma gratuita, para ello, pulsamos en “comienza Gratis”

Para comenzar, tenemos que crear una cuenta. Podemos usar para acceder nuestra cuenta de Google o Microsoft.

Una vez accedemos, podemos comenzar una nueva reunión.

Entre las opciones que nos ofrece se encuentra la de configurar aplicaciones como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, de manera que se puede unir a nuestras reunioes cotidianas, donde tomará notas y concluidas estas, recibiremos el resumen a través del correo electrónico para que no nos perdamos nada.

En el caso de reuniones presenciales, además tenemos la opción de usar nuestro teléfono móvil. Para lo cual solo es necesario abrir la app y comenzar a grabar. Del mismo modo, no ofrece los resultados. Una herramienta cuyo fin es aumentar nuestra productividad a la vez que ahorramos tiempo de trabajo manual. Lo que no solo nos permite liberarnos de carga de trabajo, sino que al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de hacer lo propio con nuestra mente u nuestras manos.