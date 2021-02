Democratiza tus playlist de Spotify: esta app las genera gracias a tus amigos y por aclamación popular

La pandemia ha cambiado la manera en la que nos relacionamos con los demás, las limitaciones de la movilidad, del número de personas con las que podemos reunirnos, los toques de queda y la distancia social entre otros han hecho que tengamos que adaptarnos y buscar nuevas alternativas para seguir compartiendo momentos de ocios con amigos y familiares.

Elegir democráticamente la música que suena

En la antigua normalidad en una fiesta cabía la posibilidad de acercarte al equipo de sonido y elegir nosotros mismos las canciones que queríamos bailar, pero ahora eso se ha convertido en algo imposible. Como alternativa son cada vez más habituales las fiestas online, en las que nos reunimos a través de servicios de videoconferencia para compartir o pasar un rato disfrutando de buena compañía. Para evitar conflictos a la hora de elegir la música que suena en nuestras reuniones nos hemos fijado en la app Pyro- Music Voting for your Party. Una aplicación con la que los invitados a una fiesta podrán sugerir los temas que quieren que suenen mediante democráticas votaciones, y según sus preferencias, las canciones que acumulen más votos serán las que suenen.

Votando las canciones | Pyro

La aplicación está disponible para su descarga en la tienda de aplicaciones de Google, tras descargarla e instalarla en nuestro móvil solo tenemos que hacer lo siguiente:

Conectarla con nuestro servicio de música en streaming preferido, aunque por el momento sólo está disponible para Spotify .

. Puedes crear y organizar tu propia fiesta o unirte a una ya creada para elegir la música en tiempo real.

Añade a tus invitados compartiendo enlaces para unirse a tu fiesta.

Si no quieres que nadie se cuele sin invitación, puedes crear una fiesta privada añadiendo una contraseña.

Los invitados podrán añadir sus preferencias, creando una lista de canciones sugeridas y pueden dar su voto a los temas que más les guste.

De este modo irán sonando las canciones que más votos hayan recibido de este modo se elabora una lista de reproducción elegida por todos los participantes en la fiesta.

Una lista que puede ser tan variada y variopinta como los participantes. Además,y ser parte de la fiesta (con distancia social) participando en la votación de los temas, aunque no estés invitado, esto puede resultar realmente divertido. Próximamente también podemos conectarla con servicios de música comoc que al igual que Spotify gozan de gran popularidad, aunque nos ofrecen una calidad de audio standard. Si queremos música con algo más de calidad en un futuro podremos conectar conun servicio músico en alta calidad. Una aplicación que podemos usar también en nuestras fiestas presenciales cuando las medidas de seguridad y la distancia social nos la permitan, una forma muy divertida de que no pare la música y no parar de bailar. Porque nunca fue tan fácil acertar con la música que todo el mundo quiere escuchar en una celebración.