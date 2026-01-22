Así funciona el borrador mágico de HyperOS 3 también en tus vídeos

A menudo, cuando tomamos una foto o grabamos un video, estamos tan inmersos en la acción que queremos capturar, que pasa desapercibido todo lo que sucede alrededor. Y es más tarde cuando visualizamos el resultado cuando nos damos cuenta de que, se cruza un desconocido arruinando el plano. Algo que no podíamos solucionar a no ser que tuviéramos conocimientos en edición de video y acceso a software especializado para realizar la postproducción con ayuda de un equipo potente.

Borrador Mágico de IA en Video

Con la llegada de la inteligencia artificial esto cambió de forma radical, esta deja de ser una aplicación para integrarse en el núcleo de los sistemas operativos, como sucede en el caso de Xiaomi con su nuevo sistemaHyperOS 3. Una funcionalidad que viene para transformar la forma en la que interactuamos en los espacios. De manera que no hace falta una gran preparación para conseguir los mejores resultados, ni esperar a que el lugar se vacíe para grabar tranquilamente. De esta forma, recuperamos el control del entorno creativo, convirtiendo a nuestro teléfono en un estudio de postproducción de bolsillo, acercándonos más a los profesionales.

Nueva Galería de HyerOS 3 | Xiaomi

Una funcionalidad que no es nueva cuando se trata de retocar fotografías, en las que podemos eliminar personas o cosas sin el menor esfuerzo. Con la integración de esta función, Xiaomi rompe la barrera de la edición móvil con la integración de esta en el video. Los videos son una sucesión de 30 a 60 imágenes por segundo, en los cuales, para borrar un elemento en movimiento, lo primero es identificarlo, para después identificar su trayectoria a través del tiempo y reconstruir el fondo, de una forma coherente y fluida mientras la cámara se mueve.

Un ajuste que podemos realizar desde la galería nuestro teléfono sin instalar aplicaciones de terceros, simplemente siguiendo estos pasos:

nuestro teléfono sin instalar aplicaciones de terceros, simplemente siguiendo estos pasos: Abre la biblioteca y selecciona el clip de video que quieras editar.

que quieras editar. Accede al menú de edición y selecciona las nuevas herramientas de IA.

Pulsa el botó n “Borrador mágico de vídeo”

Selecciona y rodea el objeto en movimiento que queremos eliminar de la imagen.

Tras unos segundos, obtendremos los resultados. Durante este tiempo, la Inteligencia artificial analiza todos los fotogramas, interpretando lo que habría detrás del objeto que queremos eliminar. Haciéndola desaparecer y rellenando el espacio, dándole un aspecto natural.

Un ajuste que va más allá de mejorar el aspecto de la grabación aplicando filtros o realizando ajustes en el brillo o el color. Esto permite reescribir la realidad, interpretando el entorno y completando los vacíos que se producen al eliminar elementos de la acción. Con lo que nos podemos centrar en lo que realmente nos importa que es inmortalizar el evento sin distracciones.

Una funcionalidad que ha tenido una muy buena acogida por los usuarios que simplemente quieren guardar un recuerdo, ya sea de sus vacaciones o un evento familiar importante. Esto supone un gran ahorro de tiempo, ya que no es necesario, ni tener conocimientos de edición de video ni pasar horas aplicando estos.