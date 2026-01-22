Este botón de Google Fotos hace magia con tus mejores imágenes

La llegada de la inteligencia artificial ha supuesto un cambio significativo en todos los campos de la tecnología. Algo que sobre todo han experimentado los usuarios de Google. Son muchas sus aplicaciones que han implementado está en forma de nuevas funciones. Uno de los claros ejemplos de esto es Google Fotos, que permite mejorar el aspecto de tus fotos de una forma rápida y sencilla.

Adiós al retoque de imagen con esta nueva función

Tener a mano en todo momento una cámara de fotos permite capturar cualquier momento y lugar. Aunque no siempre las fotos que obtenemos son perfectas, ya sea porque les falla a la iluminación, el color o incluso el encuadre. Muchos usuarios se limitan a retocar el brillo o aplicar un filtro en Blanco y negro, para mejorar el aspecto de la misma. Hasta ahora, para editar y mejorar el aspecto de las fotos, debíamos ir haciendo diferentes ajustes de forma manual, cada uno de los parámetros. Para lo cual, era necesario tener conocimiento en este campo.

Optimizando imágenes con Google Fotos | TecnoXplora

Gracias a este ajuste escondido en el editor de Google Fotos podemos cambiar es aspecto de estas, simplemente pulsando un único botón. De manera que la inteligencia artificial analiza la foto y nos propone distintas versiones de nuestra imagen. Para lo que debemos seguir los siguientes pasos:

Desde la app de Google Fotos .

. Selecciona la imagen que quieres mejorar.

que quieres mejorar. En la parte inferior de la pantalla aparece un nuevo menú con varias opciones, entre las que se encuentra “ editar ”

” Pulsa sobre esta para acceder a todos los ajustes.

Además de la previsualización de la imagen encontramos tres miniaturas, mejora, dinámico y optimizar .

. Pulsando sobre la última opción, vemos como cambia es aspecto de la imagen.

De forma automática y casi sin esperas, vemos como se aplican los retoques necesarios para mejorar el aspecto de la imagen. Algo que va más allá de una simple corrección de color y que implica la aplicación de tres aspectos fundamentales, al mismo tiempo.

Realizando un análisis de la calidad de la imagen, reduciendo el ruido, enfocando la imagen y equilibrando el rango dinámico. A continuación, ajusta cientos de parámetros de forma específica para la imagen, ofreciendo una visión mejorada. Y por último, gracias al editor mágico aplicado de forma automática, la inteligencia artificial es capaz de reimaginar el encuadre.

De manera que es capaz de reinventar el fondo añadiendo parte del fondo que falta para recolocar el objeto principal al centro de la imagen. E incluso es capaz de enderezar una imagen y rellenar los espacios vacíos, rescatando instantáneas que de otra forma habríamos descartado. Eliminando incluso personas del fondo. Ya no es necesario que el usuario cuente con conocimientos en edición de imagen para darle un aspecto mucho más profesional a las imágenes tomadas con su móvil. Solo es necesario tener un buen criterio a la hora de elegir la mejor versión de las que editor nos ofrece.