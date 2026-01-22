El nuevo termostato inteligente Netatmo Original llega a España

Sin duda es el dispositivo por el que es más célebre la firma Netatmo, por sus termostatos de calefacción, que se han convertido en un referente del segmento en los últimos años. Tras mucho tiempo con su clásico modelo en el mercado, ha llegado el momento de una importante renovación gracias al nuevo Termostato ORIGINAL. Como ya hicieran con sus icónicas estaciones meteorológicas, renueva el termostato no solo con un nuevo diseño, sino también con nuevas funcionalidades que lo hacen más inteligente aún.

Precio y disponibilidad

Este se encuentra a la venta desde hoy mismo, y con un precio de 149,99 euros para la versión sin cables. La versión cableada es más barata y se estrena con un precio de 139,99 euros.

El nuevo Netatmo Termostato ORIGINAL | Netatmo

Ficha técnica del Netatmo Termostato Original

El diseño es uno de los puntos fuertes de este nuevo modelo, algo que salta a la vista nada más verlo, con un aspecto mucho más minimalista que la anterior generación, y eso que ya de por sí su diseño era todo un icono de este segmento. Este se caracteriza por líneas limpias y rectas, y una pantalla táctil que nos muestra la información importante.

Una vez más este termostato se lanza junto a la app Home + Control, que según sus creadores, es la responsable de que podemos reducir hasta en 250 euros la factura anual de gas. Cuenta con tres funciones inteligentes que destacan sobre el resto. Como son Eco-Assist, que utiliza la geolocalización para evitar calentar la casa si no hay nadie, mientras que la función de anticipación calcula cuándo debe encenderse la caldera para alcanzar la temperatura deseada en el momento exacto.

Con los escenarios personalizables podemos crear rutinas como el modo Salida, que de forma simultánea reduce la calefacción a 17 °C, apaga las luces y cierra las persianas. Dejando así la casa lista para reducir el consumo energético mientras estamos fuera. Todo se puede controlar desde la app para smartphones de Netatmo, y por tanto controlar remotamente el funcionamiento de la calefacción, aunque estemos de regreso a casa a 500km, perfecto para tener la casa caliente cuando lleguemos.

Junto a este termostato, Netatmo ha lanzado también una válvula inteligente de radiador. Esta reduce el consumo de energía gracias a una selección de la temperatura independiente en cada habitación. Para ello se puede usar el Thermo Hub, que permite sincronizar todos los dispositivos. Su mayor ventaja es que es compatible con Matter, el estándar universal que garantiza que los dispositivos de Netatmo se hablen sin problemas con Apple Home, Google Home, Alexa y SmartThings. Esto facilita el control por voz y las automatizaciones complejas.

Esta nueva válvula inteligente de radiador ya es oficial también, aunque no se lanzará al mercado hasta el próximo mes de septiembre de 2026, cuando conoceremos su precio definitivo.