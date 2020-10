Contabiliza los pasos y distancia que recorres al día con la ayuda de tu móvil

En los últimos años los wearables se han convertido en un accesorio casi imprescindible para la mayoría de usuarios móviles. Pulseras o relojes inteligentes son capaces de recolectar datos sobre nuestra actividad física con una precisión cada vez mayor. Tanto es así que nos hemos acostumbrado a llevarlos encima en muchas ocasiones para obtener la información que hemos generado con nuestra actividad física todos los días. Pero si no quieres no hace falta que lleves uno de estos wearables encima para poder saber cuánto ejercicio físico has hecho a lo largo del día. Porque con solo llevar tu móvil en el bolsillo es posible. En el caso de que tengas un móvil Android solo debes instalarte una app que es capaz de saber los pasos que damos a lo largo del día gracias a los diferentes sensores del teléfono.

Así puedes llevar un completo seguimiento de los pasos y distancia

La OMS recomienda caminar al menos 150 minutos a la semana para disfrutar de una mayor salud cardiovascular y en general contribuir a contar con una mejor forma física, algo que a la larga notaremos claramente en nuestro bienestar general. Eso quiere decir que necesitamos andar al menos 21 minutos al día. Sin duda una buena forma de motivarnos a la hora de hacerlo es marcarnos unos objetivos claros para el día a día, en forma de pasos. Gracias a estos objetivos podemos conseguir una rutina de ejercicio diario realmente saludable.

El widget de Google Fit con los pasos y las caminatas diarias | Tecnoxplora

Si tienes un móvil Android lo mejor sin duda alguna es instalarse la app de Google Fit. Esta es la app de monitorización física de Google, y si nos gusta por algo es por su gran sencillez de manejo. Porque gracias a ella es posible ver de un vistazo los pasos que hemos recorrido a lo largo del día y la distancia que suponen esos pasos. Esto lo puede hacer la app gracias a los diferentes sensores con los que cuenta el teléfono, que son capaces de reconocer cuántos pasos hemos dado. Además el GPS también es capaz de dar una información detallada de nuestra actividad diaria.

Una vez que instalamos la app debemos introducir nuestros datos biométricos, como pueden ser la altura o el peso. Además de eso, debemos introducir nuestros objetivos diarios. Para empezar 5.000 o 6.000 pasos pueden ser una buena marca. Una vez que lo añadimos todo solo tenemos que dejar que Google Fit haga el resto. Cuanta más actividad física hagamos, seremos capaces de ganar más puntos cardio, lo que a su vez nos permitirá tener una idea más clara de la consecución de nuestros objetivos. Te recomendamos agregar el widget de la app al escritorio de tu móvil Android, ya que gracias a él podrás ver más rápidamente toda tu actividad física a lo largo del día, sin tener que abrir la app. Por tanto no es necesario que tengas una pulsera de actividad o reloj inteligente para tener un control preciso de todo lo que andas a lo largo de la semana, el mes o el año.