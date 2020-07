A pesar de todo lo que ha pasado y está pasando con el COVID-19 es evidente que el mercado de compra venta de coches sigue vivo, y quien más o quien menos sigue habiendo demanda de estos vehículos. De hecho esta se suele disparar en tiempos de crisis económica. Y cuando se compra un vehículo de segunda mano hay información que debemos corroborar antes de decidirnos. Y una de ellas es que la fecha de matriculación sea la correcta, ya que a veces la matrícula puede no darnos toda esa información. Pero hay una app con la que podemos saber la fecha exacta de matriculación escaneando la matrícula.

Cómo leer la matrícula con el móvil

Lógicamente antes de hacerse con un coche de segunda mano hay que tener en cuenta algunos aspectos clave, y que la documentación y lo que nos dice el vendedor coincida con lo que está registrado es capital. Por eso lo mejor es descargarse una app como la que os traemos hoy, que está especializada en recabar información de los vehículos a partir de su matrícula. Esta app se puede descargar desde Google Play, y se llama Infovehículo - Consultar matrícula.

App infovehículo | Nicolás Boix Sánchez

Su nombre ya lo dice todo, porque es una app precisamente para que la matrícula nos desvele la mayor información posible acerca del vehículo. La principal característica de esta app es sin duda el escaneo de la matrícula desde la cámara de fotos de nuestro móvil. Para ello cuando abrimos la app, en el campo de introducir matrícula debemos pulsar sobre el icono de la cámara para que esta se abra. Al abrirse solo tendremos que encuadrar con la cámara la matrícula para que esta se reconozca de manera automática.

Una vez que la app la reconoce podemos pulsar sobre el botón de “consultar” para pasar a ver el informe por matrícula. En este se incluye distinta información que está registrada en la DGT para este vehículo. La información que nos desvela es la siguiente:

El tipo de vehículo o servicio para el que ha sido fabricado

Cilindrada

Potencia fiscal

Si es de Renting o no

Provincia de matriculación

Fecha de matriculación

Municipio

Combustible

Bastidor

Fabricante

Además de toda esta información, se puede consultar la pegatina ambiental que le corresponde en base a sus características. Aunque los datos clave son sin duda dos. Uno es el de la fecha de matriculación, para que no haya disensiones entre la ficha técnica y lo que hay registrado en la DGT, y el número de bastidor. Este último es el número de serie del vehículo, y en todos los documentos debe estar presente. No fijarse en este dato y que no coincida aunque sea por un solo número o letra puede suponer la inmovilización del vehículo. Así que si vas a comprar un coche de segunda mano lo mejor es que escanees su matrícula con esta app y que compares todos los datos que aparecen en ella con la documentación que nos facilita el vendedor antes de comprarlo, porque puede que nos llevemos alguna sorpresa al respecto.