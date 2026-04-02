La NASA lanza con éxito Artemis II, la misión que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna: el vídeo del despegue

El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) ha despegado este jueves a las 00:35 (hora española) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, en el marco de la misión Artemis II que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna tras más de 50 años.

Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso, marcando el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

Los cuatro astronautas viajan a bordo de la nave espacial Orión, que será el hogar de esta tripulación durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Vivirán y trabajarán en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporcionará los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

La nave espacial Orión orbitará la Tierra varias veces, luego emprenderá un viaje de cuatro días a la Luna, sobrevolará el satélite natural y regresará a la Tierra.

Tras alcanzar la órbita terrestre, la etapa superior del cohete impulsará a Orión a una órbita altamente elíptica, donde la tripulación y los equipos de la misión verificarán que todos los sistemas funcionen correctamente.

Durante esta fase, los astronautas también tomarán el control manual de la nave espacial para realizar una demostración de operaciones de proximidad con Orión utilizando los motores del Módulo de Servicio Europeo. Estas capacidades serán cruciales en futuras misiones Artemis.

Una vez completadas todas las comprobaciones y demostraciones, el segundo Módulo de Servicio Europeo dará a la nave espacial Orión el empujón final para entrar en la órbita lunar, volando casi 7.500 kilómetros más allá de la Luna y girando a su alrededor antes de regresar a casa en una trayectoria segura de retorno libre. El tiempo estimado de la misión es de diez días.

Verificación de sistemas de soporte vital

Al ser la primera vez que astronautas volarán a bordo de la Orión, Artemis II incluirá varios objetivos para verificar muchos de los sistemas de soporte vital de la nave operando en el espacio por primera vez. Así, la tripulación proporcionará comentarios valiosos para las futuras misiones Artemis a la Luna.

La cabina de la Orión tiene un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos, ofreciendo a la tripulación aproximadamente el mismo espacio vital que dos minivans. Después de su viaje al espacio sobre el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA, la tripulación guardará los reposapiés de los asientos de Wiseman y Glover (comandante y piloto, respectivamente), dándoles más espacio para moverse durante el vuelo.

La nave Orión tiene casi un 60% más de espacio que los 5,95 metros cúbicos del módulo de mando del Apolo, el programa espacial tripulado que llevó al ser humano a la Luna en la década de los 60.

Al regresar, la tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera de la Tierra antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa, quienes los llevarán de vuelta a tierra firme.

La tripulación que volverá a la Luna

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009 y completó el entrenamiento de astronauta en mayo de 2011.

Reid Wiseman es un veterano de la Marina con 27 años de servicio, piloto, padre, ingeniero y nativo de Baltimore. Fue seleccionado como astronauta por la NASA en 2009 y sirvió como Ingeniero de Vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41, desde mayo hasta noviembre de 2014.

El piloto es Victor J. Glover, seleccionado como astronauta de la NASA en 2013. Fue piloto de la misión SpaceX Crew-1 de la NASA a la Estación Espacial Internacional, como parte de la Expedición 64.

Glover fue seleccionado como astronauta mientras trabajaba como becario legislativo en el Senado de los Estados Unidos. Sirvió como piloto de la nave espacial Dragon Crew-1, llamada Resilience, que voló a la Estación Espacial Internacional, donde también ejerció como ingeniero de vuelo para las Expediciones 64/65.

La primera mujer en volar a la Luna es Christina Hammock Koch, que fue seleccionada como astronauta de la agencia espacial norteamericana en el año 2013.

Ha sido ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional para las Expediciones 59, 60 y 61. Koch estableció el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio, y participó en la primera caminata espacial totalmente femenina. Ha sido asignada como Especialista de Misión I de la misión Artemis II de la NASA.

El primer astronauta no estadounidense en viajar a la Luna será el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Nacido en 1976 en Ontario, se crió en una granja cerca de Ailsa Craig hasta que se mudó a Ingersoll para estudiar en la escuela secundaria.

El coronel Hansen está casado y tiene tres hijos. Sus principales aficiones son la navegación a vela (crucero y regatas), la escalada en roca y el ciclismo de montaña.