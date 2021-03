Cómo saber con qué contactos de Telegram compartes grupos

Son muchos los usuarios que han dado una oportunidad a Telegram como aplicación de mensajería instantánea. Tras el anuncio de los cambios en las políticas de privacidad de WhatsApp el número de descargas de la aplicación se ha disparado, siendo una de las más descargada en los últimos meses. Por lo que es el momento de descubrir todas las opciones que la aplicación nos ofrece, cómo de la que te vamos a hablar a continuación.

Contactos con los que compartimos grupos

Telegram pone a nuestra disposición funciones cuyo uso pude ser muy similar a las de su competidor, que funciona de forma diferente e incluye funciones que para sus nuevos usuarios son toda una novedad. Como pueden ser los chats secretos o el uso de bots. En concreto está función puede que ya la conozcas, pues también puede usarse en WhatsApp. Se trata de saber qué grupos compartimos con un contacto. Como todos sabemos, en las aplicaciones de mensajería instantánea podemos mantener conversaciones de forma individualizada con nuestros contactos o bien crear grupos de contactos. Por lo que con el paso del tiempo podemos llegar a tener un número considerable de grupos, lo que puede llevarnos a perder la perspectiva de qué grupos compartimos y con qué contactos.

Tenemos grupos de todo tipo, de amigos, de la familia, del equipo de futbol, del cole, de la cena de navidad, de trabajo y un largo etc. Algunos de ellos con nombres grotescos, otros simpáticos, algunos muy gráficos y otros no tanto, por lo que en ocasiones no sabemos muy bien a quién pertenecen a cada uno de ellos. En ocasiones pude ocurrir que no tengamos muy claro si un determinado contacto está en alguno de nuestros grupos. Por lo que a continuación te contamos cómo podemos comprobar si esto es así.

Llevar a cabo esta tarea es relativamente sencillo, para ello:

Tienes que abrir la aplicación y acceder al contacto que quieres comprobar.

que quieres comprobar. Entra en la conversación que mantienes con el contacto.

que mantienes con el contacto. Pulsa en la parte superior de la pantalla sobre el nombre del contacto para entrar en su perfil.

para entrar en su perfil. En el perfil del contacto, encontraremos toda la información relativa a este.

relativa a este. Su número de teléfono, si tenemos activas sus notificaciones.

Media , donde podemos ver todos los vídeos e imágenes que hemos compartido con este contacto.

, donde podemos ver todos los vídeos e imágenes que hemos compartido con este contacto. Archivos , aquí aparecerán todos los archivos (pdf, Word, excel, etc) que hemos enviado.

, aquí aparecerán todos los archivos (pdf, Word, excel, etc) que hemos enviado. Voz , En este menú se encuentran todas las notas de voz que hemos enviado a este contacto.

, En este menú se encuentran todas las notas de voz que hemos enviado a este contacto. Y Por último Grupo, este menú es el que nos interesa en este momento, pulsando sobre este podemos comprobar el listado de todos los grupos en los que se encuentra este contacto.

Justo debajo de esta encontramos un menú con cuatro opciones.

En muchas ocasiones los nombres de los grupos pueden ser de lo más imaginativos, no siendo capaces de recordar qué personas pertenecen a cada grupo. También es muy común que necesitamos compartir con unas determinadas personas una información, pero que no recordemos el nombre del grupo, aunque sí recordemos algunos de sus integrantes. Por tanto esté método será muy útil para poder localizarlo.