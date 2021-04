Cómo personalizar los iconos de las carpetas de Windows 10

Windows 10 no destaca precisamente por sus opciones de personalización, comparado con todas las que otros dispositivos como pueden ser los teléfonos móviles. Pero dentro de las limitaciones con las que nos encontramos podemos darles un toque personal a las carpetas individuales.

Cambiar el icono de las carpetas.

Por norma general estas están representadas como una subcarpeta amarilla como las que podemos encontrar en cualquier papelería. Dependiendo de si la carpeta tiene o no contenido podemos verla abierta y vacía cuando se trata de una nueva carpeta la cual aún no tiene contenido. o si por el contrario esta contiene archivos, podemos ver una miniatura de alguno de estos archivos. Cambiar su aspecto es relativamente sencillo, pero antes de llevarlo a cabo, debemos tener en cuenta el tipo de archivo compatible para sustituir a los iconos predefinidos. Lo primero es elegir las imágenes que queremos usar en nuestras nuevas carpetas y acto seguido convertirlas en el formato adecuado. Para poder usar nuestras imágenes, deben estar guardadas en formato “.ico”.

Para convertir las imágenes al formato adecuado podemos hacerlo usando programas de conversión o bien si no quieres instalar nada en tu PC, hacerlo a través de páginas web como convertico. Tras abrir la página web, haz click sobre “convert” y selecciona el formato de la imagen que quieres convertir entre PNG, JPG o SGV y convertir a ICO. Una vez hemos elegido el formato, puedes subir el archivo o arrastrarlo dentro del cuadro de dialogo de la web. Tras unos segundos estará listo para descargar.

Cambia el icono a la carpeta | TecnoXplora

Con la nueva imagen de la carpeta preparada es el momento realizar el cambio en la carpeta. Puedes llevarlo a cabo bien en una carpeta nueva o alguna que ya tengas creada anteriormente. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

Haz clic con el botón derecho sobre la carpeta para desplegar las opciones

para desplegar las opciones En el menú desplegable, selecciona la última de las opciones “ propiedades ”

” Al hacerlo automáticamente aparece una nueva ventana con diferentes pestañas entre las que se encuentra “ personalizar ”

” Para realizar el cambio de icono pincha de nuevo en “ cambiar icono ”. Llegados a este punto podemos elegir entre las imágenes que nos propone Windows o utilizar nuestros propios iconos

”. Llegados a este punto podemos elegir entre las imágenes que nos propone Windows o utilizar nuestros propios iconos Estos pueden ser lo que nosotros queramos, como dibujos, iconos o incluyo imágenes como es nuestro caso. Para utilizar el icono que hemos creado, pulsa sobre “examinar” y accede al icono, una vez que lo hemos localizado pulsa sobre el archivo y por último en el botón “abrir”.

Así de fácil es cambiar el icono a una carpeta | TecnoXplora

Con esto hemos cambiado el icono de la carpeta dándole un toque un personal, además cambiando de forma individualizada una carpeta, conseguimos diferenciarlas rápidamente del resto. También podríamos cambiar todos los ionos de todas las carpetas del sistema. Esto no es tan sencillo e implica realizar cambios en el registro por lo que no es muy recomendable si no somos usuarios avanzados de Windows 10, ya que, si no lo hacemos correctamente, se podrían producir errores.