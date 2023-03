Copilot se estrena en Microsoft 365 para llevar ChatGPT a Office

Esta misma semana conocíamos el lanzamiento de ChatGPT 4, la última versión de la inteligencia artificial más popular del planeta, y que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está llegando no solo a las versiones web, sino también a los buscadores, con variantes de ChatGPT en Bing, Neeva o Duckduckgo. Mientras Google va a otro ritmo, y mientras el buscador todavía no ha implementado su IA, esta semana ha anunciado que esta ya se integra en varias apps de su suite de trabajo. Lo mismo anuncia ahora Microsoft con Copilot, pero esta vez basado en ChatGPT y para la suite de ofimática más popular de todos los tiempos, Office, que ahora se conoce como Microsoft 365.

¿En qué consiste el nuevo Copilot?

Microsoft ha presentado Copilot como una herramienta basada en los modelos de lenguaje que se han hecho tan populares, y que tienen un enorme potencial. Pero en este caso en una variante que ha sido diseñada para integrarse en herramientas de ofimática. En esta ocasión tenemos el nuevo Microsoft 365 Copilot disponible en varias de estas herramientas, y en todas ellas como una herramienta creativa que seguro nos ayuda en el trabajo del día a día, como en los siguientes casos.

Office en un smartphone | Microsoft

Con Word vamos a poder disfrutar de una inspiración adicional a la hora de crear textos con la aplicación, obteniendo una base que luego podremos ir puliendo cómodamente. Como en el caso de Powerpoint, que nos va a permitir crear una presentación a partir de un texto en el que le describamos lo que queremos. Una vez más se tratará de una buena base para crear la presentación que esperamos. En el caso de Excel podemos crear hojas de cálculo y fórmulas a partir de nuestras simples necesidades, y todo ello en unos segundos.

También tenemos a Copilot en Outlook, la plataforma de correo electrónico, funcionará similar a como en Gmail ha anunciado Google. Ayudando a entender mejor las conversaciones, obtener resúmenes, y escribir borradores de correos electrónicos teniendo en cuenta toda una conversación. En Teams vamos a disfrutar de reuniones más productivas, creando resúmenes de los que estamos hablando en tiempo real y sintetizando la conversación en puntos clave. Aunque Microsoft no habla de ChatGPT en su changelog, todos sabemos que lo que hay detrás es lo mismo que encontramos en Bing.

Ayer mismo os contábamos también cómo esta IA se estaba integrando en el propio Microsoft Edge, de una manera bastante sorprendente. Ahora no solo podemos chatear con la IA, sino que además esta es capaz de redactarnos un correo electrónico, un párrafo o unas ideas basadas en nuestros deseos. Es evidente que la llegada de la IA a todas las parcelas de nuestra vida es un hecho, y que esto no ha hecho más que comenzar. Algo que vamos a experimentar no solo en el trabajo sino también en nuestra vida personal. Veremos hasta donde llega porque en algunos aspectos es bastante inquietante desde luego.