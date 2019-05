Siempre han existido apps que nos permitían utilizar el móvil como una regla, de hecho mostraban en la propia pantalla una de estas reglas a tamaño real, y con ella podíamos medir objetos de no más de diez o quince centímetros. Ahora la llegada de la realidad aumentada ha cambiado todo eso por completo. Como es lógico el método original estaba muy limitado, pero con la realidad aumentada podemos medir objetos mucho más grandes y de una forma extremadamente sencilla y cómoda, vamos a conocer cómo funciona este sistema.

Podemos medir cualquier objeto con realidad aumentada | Google Play

Lo primero que debemos aclarar es que no todos los móviles son capaces de valerse de la realidad aumentada para poder utilizar estas apps, pero en el caso de móviles Android, podemos comprobar la compatibilidad de nuestro móvil con esta tecnología desde esta página web. Una vez que has comprobado que tu móvil está dentro, debes descargarte la app de ARCore desde la tienda Play Store de Google, de lo contrario no podremos utilizar apps de realidad aumentada. En segundo lugar debes descargar la app Measure, que es la que realmente va a medir los objetos con esta tecnología.

El iPhone también puede medir con realidad aumentada | iTunes Store

Hay multitud de este tipo de apps para medir objetos, pero nos decantamos por la original de Google como el mejor punto de partida para iniciarse en este tipo de utilización del móvil. Una vez que hemos descargado la app, lo único que debemos hacer antes de medir el objeto es mover el teléfono alrededor de la zona que vamos a medir, después solo tenemos que marcar un punto de partida de la medición, y un segundo punto para concretarla. Entonces veremos en tiempo real la medida que existe entre el punto inicial y el segundo que marquemos.

Es necesario instalar ARCore en Android para utilizarlo | Google Play

En el caso de que tengas un iPhone, el funcionamiento es prácticamente el mismo, de hecho la app que podemos descargar desde el iTunes Store se llama igual, Measure. Y en este caso es nativa de Apple, por lo que también es una garantía de buen funcionamiento. Debes tener en cuenta que para que te funcione correctamente tu iPhone debe ser compatible con ARKit, que cumple la misma función que ARCore en Android. La forma de medir los objetos en Measure para los iPhone es similar a como lo hemos visto en Android, y sin duda es una de las características más útiles que nos puede ofrecer nuestro móvil hoy en día, sobre todo cuando en el lugar más remoto nos toca medir algo y no tenemos el "metro" a mano.