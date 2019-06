Cómo instalar WhatsApp en una tablet

TUTORIAL EN VÍDEO

Si pensabas que no podías utilizar WhatsApp en tu tablet estás equivocado. Esta aplicación de mensajería instantánea también podrás utilizarla desde este dispositivo y en el siguiente vídeo tutorial de TecnoXplora te explicamos qué pasos debes seguir para poder instalarla. Y no, no estamos hablando de utilizar la versión de WhatsApp Web.