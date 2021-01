Cómo hacer una videollamada a los Reyes Magos desde tu móvil

Estamos a solo unas horas de que Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente repartan millones de regalos por la geografía española, culminando así un arduo viaje desde tierras lejanas. Los más pequeños sienten estos días la verdadera ilusión por conocer qué les han dejado los Reyes, y si estos han hecho caso a sus deseos plasmados en la tradicional carta que se les envía unos días o semanas antes. Para comprobar que todo está en orden, qué mejor que sorprender a nuestros pequeños con una videollamada a Sus Majestades desde nuestro móvil, algo que podemos hacer fácilmente desde nuestros teléfonos, ya sean Android o un iPhone.

Así puedes llamar a los Reyes Magos

Mañana por la noche millones de niños de todo el país intentarán conciliar el sueño mientras piensan en los Reyes Magos, si aparecerán por su casa, si se comerán el trozo de roscón o mantecado que les han dejado, o si los dromedarios se habrán bebido el cuenco de agua que les habíamos preparado con tanto mimo. Sea como fuere, una de las mejores maneras de calentar motores es haciendo una videollamada a Sus Majestades. Algo que podemos hacer gracias a interesantes apps. Una de ellas es para móviles Android e iOS, y se llama Videollamada Reyes Magos te llaman gratis Navidad.

Llamadas de los Reyes Magos | Logic Brain Games

Es una completa app que nos pone en línea directa con los Reyes Magos. Esta app nos permite marcarles directamente, y realizar una videollamada de la misma manera que si lo hicieras con otras personas. De hecho podremos ver la pantalla de marcación, para llamarlos, y una vez conecte, podremos verlos en vivo y manteniendo una pequeña conversación con los más pequeños. Además mientras se produce la llamada podemos grabar la reacción de los peques, que en algunos casos puede ser de lo más llamativa.

Aunque hay de todo, desde los que se desatan cuando tienen delante a los Reyes, hasta los que se esconden porque les da mucha vergüenza. Lo importante sin duda con este tipo de apps es mantener la ilusión de los más pequeños y que vivan toda la emoción de una llamada a Sus Majestades. Solo hay que instalar la app para poder comenzar de manera inmediata la llamada a los Reyes Magos. Aunque hay varias apps de este tipo esta es una de las que nos ofrece más garantía de éxito al establecer la videollamada.

Ya que en los otros casos no parece ser tan real el proceso, y sobre todo mucho menos divertido para los peques. Así que si quieres sorprender a tus pequeños y multiplicar la emoción por una noche tan importante como la de mañana, no dudes en hacer junto a ellos una de estas videollamadas con los Reyes Magos, y no te olvides de grabar en vídeo su reacción a la llamada, puede ser algo que quede siempre grabado en su retina, y que podrán repasar muchos años después, cuando ya sean mayores.