Cómo guardar tus contactos de Skype ahora que el servicio cierra

Una de las apps históricas tiene los días contados. Tras rumores sobre la posibilidad de que Skype cierra, finalmente fue Microsoft la que confirmó este hecho. Sí, la emblemática plataforma de llamadas y videollamadas se despide de nosotros. Y si peinas alguna que otra cana, es posible que hayas usado mucho Skype.

Sí, mañana será el cierre oficial de esta plataformas que tantas alegrías nos ha dado. Especialmente en esa época en la que las videollamadas no existían y Skype era una buena opción para hacer llamadas más baratas.

Adiós definitivo a Skype: Microsoft pone fin a una era el 5 de mayo

Este 5 de mayo de 2025 marca el fin de una etapa en la historia de las comunicaciones digitales: Skype dejará de existir oficialmente. Microsoft ha decidido poner punto final a un servicio que, para muchos, fue sinónimo de videollamadas y llamadas VoIP durante más de una década.

Videollamada con Skype | Skype

La noticia no ha pillado a nadie por sorpresa, seguramente no hayas abierto Skype en mucho tiempo, pero no deja de ser simbólica. Skype, aquel programa que nos conectó con familiares, colegas y amigos en todo el mundo, desaparece definitivamente del mapa.

¿Por qué se va Skype? La respuesta corta: ya no es necesario. En los últimos años, Skype fue perdiendo protagonismo de forma progresiva. Microsoft, que adquirió la plataforma en 2011 por 8.500 millones de dólares, apostó fuerte por ella en su momento, pero poco a poco fue desviando su atención hacia Microsoft Teams, su nuevo caballo de batalla en el ámbito de la comunicación profesional y colaborativa.

La pandemia de 2020 aceleró esta transición. Microsoft Teams creció de forma exponencial como herramienta de trabajo remoto, y Microsoft dejó de invertir recursos reales en el desarrollo de Skype.

Lo mantuvo vivo, sí, pero cada vez más relegado, sin novedades importantes y con una experiencia que, frente a alternativas como Zoom, Google Meet o incluso WhatsApp, se quedó obsoleta.

Así que, aunque Skype fue una app que marcó un antes y un después, se ha quedado anticuada. Las apps de mensajería actuales integran llamadas de voz y vídeo con una fluidez y simplicidad que Skype nunca llegó a alcanzar del todo.

Y no podemos olvidar el hecho de que muchas de sus funciones acabaron integradas directamente en Microsoft Teams, que ha absorbido el hueco que Skype ocupaba en el ecosistema Microsoft.

Así que, viendo que Skype va a dejar de funcionar, vamos a contarte cómo guardar los contactos que tengas almacenados en tu cuenta

Cómo guardar tu contactos de Skype

Por suerte, el proceso es sumamente sencillo, y podrás exportar tus contactos de Skype en pocos segundos. Para ello, solo has de seguir estos pasos.