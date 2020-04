WhatsApp es una aplicación de mensajería con muchas funcionalidades: permite también compartir archivos, hacer chats grupales y también llamadas y videollamadas. Otra de sus funciones es la posibilidad de bloquear o desbloquear contactos, y ahora además notifica de ello a los usuarios que realizan estas acciones.

Al bloquear a un contacto, la persona que lo hace deja de recibir cualquier notificación por parte de la persona bloqueada. No recibirá mensajes, archivos o llamadas a no ser que la desbloquee. Además, la persona bloqueada seguirá teniendo la opción de mandar mensajes al usuario que le bloqueó, pero este no los recibirá. Lo mismo ocurre con los archivos o las llamadas que se realicen desde el número bloqueado.

Por otra parte, el usuario bloqueado no tendrá acceso a ver la foto de perfil o el estado de la persona que le bloqueó, aunque esta siga manteniendo su número. Sin embargo, en el caso de compartir un grupo de WhatsApp con la persona bloqueada, la cosa cambia. En un chat grupal ambos usuarios podrán leer los mensajes del otro y podrán escribirse mutuamente. No es posible que entre ambos contactos se realice una llamada o videollamada y, en el caso en el que la persona que bloqueó lo decida, puede silenciar las notificaciones de ese grupo que pertenezcan al usuario bloqueado.

Puede que hayas bloqueado a más de un contacto en alguna ocasión por diversos motivos, pero que lo hayas acabado desbloqueando a lo largo de un tiempo. Ahora WhatsApp facilitará la posibilidad de desbloquear a un contacto sin tener que rebuscar entre sus opciones del menú. Te contamos las novedades de la aplicación respecto al bloqueo de contactos en el vídeo superior.

