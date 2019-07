En los tiempos que corren, la mayoría de móviles de gama media o alta tienen o bien estabilizadores electrónicos, u ópticos. Estos son mucho más necesarios de lo que creemos, porque cuando grabamos un vídeo con el móvil hay muchos factores que intervienen para que este se vea como esperamos. Y uno clave es el de los temblores. Porque muchas veces sin darnos cuenta mientras grabamos el vídeo movemos demasiado las manos, lo que unido a la falta de estabilización de la cámara se traduce en temblores y deformaciones de la imagen. Por suerte, una vez más las apps vienen al rescate.

Estabiliza los vídeos de manera rápida y sencilla

Si tu móvil no es tan avanzado como para grabar los vídeos de manera estable, podemos recurrir a un interesante truco, como es el de estabilizar a posteriori el vídeo. Esto quiere decir que aunque ya esté grabado el vídeo de esta manera, es posible corregir por software esa anomalía y aberraciones que genera una grabación del vídeo si estabilizador. Para ello vamos a utilizar una de las apps más populares para Android, si cuentas con uno de estos móviles, como es la de Google Fotos.

Porque desde la app de Google es extremadamente fácil estabilizar los vídeos que grabamos previamente en el móvil. Para ello solo tenemos que entrar en la app, y abrir el vídeo. En el momento que Google Fotos detecte que el vídeo no está bien estabilizado, podemos pulsar sobre un botón que aparece en la parte inferior de la pantalla. Este botón de "estabilizar" hace su trabajo durante unos segundos, tras los cuales podemos ver el nuevo vídeo resultado de este filtro.

Como podéis comprobar, los temblores han desaparecido por completo del vídeo que hemos grabado, sin complicadas ediciones, simplemente tocando un botón, desde luego más fácil imposible. En el caso de contar con un iPhone con iOS podemos hacer lo mismo, aunque en este caso con una app de terceros. En este caso hablamos de la app de Emulsio, una de las más populares para iOS cuando se trata de editar vídeos

Con esta app, además de realizar otras muchas modificaciones en el vídeo, podemos disfrutar de una herramienta de eliminación de los temblores. Esta cuando la aplicamos nos muestra una previsualización del vídeo antes y después de pasar este filtro. De esta manera podemos ver de manera sencilla si este vídeo se ha estabilizado de forma correcta. Una vez más estamos ante una de las soluciones más sencillas para poder estabilizar un vídeo sin la más mínima edición, pulsando una vez más un simple botón. Por tanto, si no has estado especialmente hábil a la hora de grabar un vídeo, no te preocupes, porque estas apps lo pueden modificar sin problema alguno.

Lo mejor de todo es la sencillez con la que se pueden enmendar los temblores en el vídeo, sobre todo en el caso de Google Fotos, una app que viene por defecto en muchos móviles Android, por lo que acceder a esta es aún más sencillo de lo habitual.