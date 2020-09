Cómo evitar que te vean "escribiendo" en WhatsApp con este truco

Todos lo hemos hecho alguna vez, nos quedamos mirando la pantalla a la espera de respuesta y en infinidad de veces ocurre que vemos que la otra persona está escribiendo, pero pasan los minutos y no recibimos ningún mensaje. Para evitar que eso nos pase a nosotros y que nuestros contactos sepan si estamos escribiendo o no, te contamos este sencillo truco, ¿Cómo? activando el modo avión.

Con este truco nadie te verá escribir en Whatsapp | Imagen de Thorsten Frenzel en Pixabay

Qué es y cómo se activa el Modo Avión

Está opción disponible tanto en los teléfonos Android como en iOS, no sólo es muy útil para cuando viajamos. Como su nombre indica, fue creado para evitar que los teléfonos interfirieran en los sistemas de comunicación de los aviones, evitando así problemas de seguridad en los mismos. Cuando activamos este modo, lo que hacemos es desactivar todas las conexiones del teléfono, Wifi, redes móviles y bluetooth, además de no poder usar ni GPS ni NFC, tampoco podremos realizar ni recibir llamadas, pero podemos seguir utilizando nuestro teléfono para escuchar música o ver series que tengamos almacenadas, hacer fotos e infinidad de acciones como escribir mensajes en WhatsApp que es el tema que nos ocupa.

Generalmente podemos encontrarlo desplegando la barra de notificaciones donde tenemos multitud de accesos directos y entre ellos se encuentra el “modo avión”. Lo activamos o desactivamos simplemente pulsando el icono. Qué nos permite hacer cuando activamos este modo, que nadie sepa si estás usando WhatsApp, para escribir mensajes, además de poder leer tranquilamente los mensajes de todos los chats, sin que nadie se entere de que lo has hecho. Esto ocurre porque al eliminar las conexiones la aplicación pierde la conexión con los servidores y estos no pueden registrar nuestra actividad en la app.

De este modo, podrás leer y escribir todos los mensajes que quieras con la tranquilidad de saber que nadie verá debajo de tu nombre de usuario que “Juan está escribiendo”. Al terminar de redactar todos tus mensajes, puedes darle a enviar, aunque te aparecerán con el icono de reloj a la espera de recobrar la conexión. Una vez desactives el modo avión, tus mensajes se enviarán y recibirás todos los mensajes que te han enviado mientras no estabas disponible, no sólo los de WhatsApp si no de todas las aplicaciones, por qué como ya hemos explicado anteriormente, el teléfono en este modo está “fuera de servicio” para cualquier tipo de comunicación.

Además, activar el modo avión tiene muchas más ventajas. Mientras evitamos ser vistos escribiendo o leyendo mensajes en WhatsApp, estamos optimizando el uso de la batería puesto que se reducen al mínimo los procesos en segundo plano que consumen gran cantidad de recursos. Ahorramos datos móviles, por que al igual que con la batería al no estar conectados no hay ninguna aplicación gastando datos. Aumenta la velocidad de carga de la batería. Si has notado que se sobre calienta con esto también consigues que se enfríe el móvil. Y algo que hoy en día es muy importante para todos, conseguimos desconectar aunque sea por un rato de las molestas llamadas, mensajes, correos electrónicos que nos persiguen a todas horas cuando estamos constantemente conectados.