Los contactos son la columna vertebral de todo teléfono móvil. Muchos de nosotros los llevamos trasladando durante décadas de un móvil a otro de los que hemos ido teniendo, primero con la tarjeta SIM, después con las apps de contactos en la nube. Sea como fuere, estos contactos siguen siendo uno de los principales objetivos de los hackers gracias a diferentes malware con los que buscan hacerse con ellos para poder expandir sus fechorías. Pues bien, hoy os contamos cómo se puede evitar que los hackers puedan acceder a nuestros contactos a través de algunas de sus apps fraudulentas.

Cómo podemos limitar el acceso a los contactos

Es algo realmente sencillo de poder hacer, que nos llevará apenas unos segundos, pero que puede disminuir de manera importante que una aplicación maliciosa pueda extenderse entre nuestros contactos, dejándonos en entredicho por hacer envíos que en absoluto nos gustaría realizar a estas otras personas. Normalmente el malware llega a través de apps inofensivas que solo necesitan instalarse en nuestro móvil para comenzar a expandir su código malicioso sin que nos demos cuenta, en segundo plano. Muchas veces estas apps pueden llegar a tomar el control de nuestros contactos y enviarles su malware de formas alternativas, ya sea a través de su número de teléfono o de su correo electrónico, que también puede estar almacenado en el contacto.

Bloqueando el acceso a los contactos | Tecnoxplora

Para evitarlo lo que debemos hacer es quitarle los permisos a la aplicación para acceder a los contactos. Para ello debemos entrar en los ajustes de nuestro teléfono Android, y desde ahí acceder a la sección de “Aplicaciones” donde vamos a encontrar una sección llamada “Permisos de aplicaciones” que a veces, según el fabricante, suele estar dentro de la sección de ajustes avanzados. Aquí podemos acceder a la sección de “contactos” donde podemos seleccionar qué apps tienen acceso a los contactos de nuestro teléfono móvil. Aquí podremos dar o quitar el acceso a esos contactos de manera sencilla, con pulsar el botón deslizante que hay en el lateral de cada una de las apps que están instaladas en nuestro móvil.

Por tanto lo que debemos hacer es analizar si alguna app que no nos suena demasiado o que no nos encaja que deba tener acceso a los contactos. Si encontramos alguna así lo que debemos hacer es poder quitarle el acceso a los contactos pulsando sobre el mismo botón deslizante que hay a su lado. Esto quiere decir que cuando una de estas apps de origen poco transparente intente acceder a nuestros contactos para hacer alguna de sus fechorías, no podrá hacerlo porque no tendrá acceso a los contactos, al haberle quitado el permiso a la aplicación. Por tanto no está de más visitar de vez en cuando este menú del móvil, por si nos encontramos con algo sospechoso que haya que arrancar de raíz. Algo que si puedes hacer ahora, mejor que hacerlo mañana, sobre todo si eres dado a descargar apps compulsivamente.