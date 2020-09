Cómo encender la linterna de tu móvil con el lector de huellas o un gesto

La linterna de nuestro teléfono es sin duda uno de los mejores inventos para nuestro día a día que hemos conocido en los últimos años, aunque originalmente no se creara para ello, el flash LED de nuestro teléfono es un perfecto aliado no solo para hacer excelentes fotos nocturnas, sino también para poder encontrar cualquier objeto en la oscuridad o guiarnos a través de un pasaje poco iluminado. Y aunque es muy sencillo encender la linterna del teléfono, la realidad es que podría serlo más, mucho más, hasta el punto de poder utilizar un componente de nuestro móvil como el lector de huellas, o hacerlo con un simple gesto.

Utiliza el lector de huellas para encenderla

Los lectores de huellas se utilizan de manera principal lógicamente para proteger el teléfono de accesos no permitidos, ya que solo podemos acceder al terminal cuando se detecta una huella autorizada, pero en sí el propio lector sirve para muchas más cosas. Porque a la acción de pulsar el lector con el dedo podemos añadir la reacción que queramos, o casi. Eso es lo que nos ofrece una app como la de Fingerprint Quick Gestures, que ha sido desarrollada precisamente para sacarle mucho más partido a este componente tan importante de nuestro teléfono. Con él es posible aplicar a la acción de pulsar diferentes funciones.

App que enciende la linterna agitando el móvil | Ghost Prank

Una de las más comunes es precisamente la de encender la linterna del teléfono. Por tanto, cuando pulsemos sobre el lector de huellas, la linterna se encenderá, lo que nos vendrá bien en algunas ocasiones en las que no tenemos tiempo o las manos disponibles para abrir habitualmente la linterna en el teléfono. Eso sí, debes tener en cuenta que estas apps funcionan en segundo plano, y es posible que si liberas memoria o cierras procesos deje de funcionar.

Otras maneras de encenderla

La verdad que en la tienda de Google tenemos multitud de formas de poder encender la linterna del teléfono. Tanto es así que podemos utilizar por ejemplo un simple gesto, como el de agitar el teléfono, gracias a apps como Shake FlashLight con la que podemos encender y apagar la linterna con solo agitar de un lado a otro con la mano el terminal. Incluso con una palmada, como por arte de magia, puedes encender la linterna de tu teléfono, algo que puede venirte bien incluso para localizar tu teléfono en la oscuridad, ya que con esa simple palmada puedes encenderlo. La inventiva a la hora de encender la linterna parece no tener límites, porque tenemos apps que también permiten hacerlo incluso con un silbido, como en este caso, con la app Linterna por silbato: encienda el flash silbando. Como veis, hay apps con gestos y formas muy diferentes de encender la linterna para todos los gustos. Y por no hablar en el caso de Android de los muchos fabricantes que también nos permiten encender la linterna no solo agitando el teléfono, sino también dibujando determinados iconos o gestos sobre la pantalla cuando el teléfono está bloqueado.