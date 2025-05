Cómo deshacerse de esos archivos que se comen el almacenamiento de tu PC

La capacidad de almacenamiento de nuestros dispositivos es finita, lo que significa que una vez hemos alcanzado el máximo no podemos seguir acumulando información. Momento en el cual debemos plantearnos que hacer y buscar una solución. A continuación, te contamos una alternativa para el borrado de archivos.

Comprime y guarda

Vamos acumulando gran cantidad de archivos en nuestros ordenadores. Una solución a este problema es realizar un análisis de la información que guardamos y si es necesario o no. El problema viene cuando después de las tareas de gestión de la memoria y haber eliminado todo aquello que no es necesario, seguimos teniendo problemas de espacio.

Cómo acceder al historial del portapapeles en Windows 11 | Foto de Andrew Neel en Unsplash

Muchos de estos archivos contienen información que no usamos a diario, pero que es importante y debemos conservar, lo que nos impide eliminarnos. Permitiéndonos hacer una comparación con la vida real la situación es similar a cuando no tenemos espacio en los armarios, y no queremos deshacernos de la ropa. Una solución es meterla en bolsas de vacío y succionar el aire hasta reducir su tamaño. Lo que nos permite almacenar más en el mismo espacio. Pues algo similar podemos hacer con toda esa información, aunque en este caso tenemos la opción de comprimirlos y almacenarlos en la nube.

Para que este sistema funcione a la perfección y que no se convierta en una incomodidad, debemos analizar previamente el uso de la información de nuestro ordenador y seleccionar cuidadosamente cuáles son los archivos que debemos y los que no comprimir. Dependiendo del uso que hagamos de estos, debemos decidir cuidadosamente los criterios de archivo de los documentos. Optando por los archivos más antiguos con menor probabilidad de uso y aquellos que ocupan más espacio.

Las copias de seguridad, son totalmente necesarias, ya que son nuestro salvavidas en caso de cualquier problema. Estas evitan la pérdida de la información. Así como los datos previamente exportados, de los cuales conservamos una copia. Reducir su tamaño, también contribuye a recuperar espacio de almacenamiento. Los vídeos e imágenes que no solemos consultar a menudo y que sin duda alguna son los que más espacio ocupan, son los primeros que debes comprimir.

De manera que, toda la información relativa a los trabajos más antiguos que no vayamos a usar, son los perfectos candidatos. Junto con los archivos con un gran volumen, especialmente hojas de cálculo y documentos de texto. Por último, si eres de los que te gusta ser precavido y guardar los paquetes de instalación de las apps que tienen instaladas, por si las necesitas en el futuro. También puedes guardarlas usando este sistema sin ningún problema.

Aunque existen algunos formatos que, aunque se pueden comprimir, el ahorro de espacio, no es tanto como nos podamos imaginar. Esto se debe a que se trata de formatos de compresión, como es el caso de los archivos MP4, PDF o JPG, al crearlos y guardarlos, de forma automática reducen su tamaño al mínimo. Debemos prestar especial atención a algunos archivos, ya que no podemos comprimirlos de forma indiscriminada, como es el caso de los del sistema.