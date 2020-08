Cómo convertir cualquier imagen, PDF o texto en audio

Llevamos una vida acelerada, corriendo de un lado a otro tratando de aprovechar el tiempo el máximo posible, al igual que nuestros dispositivos nos hemos convertido en multitarea. aprovechamos cualquier momento para compaginar dos actividades complementarias, conducir y leer libros, gracias a los audiolibros, hacer deporte y leer un artículo gracias a un podcast. Pero con esta aplicación podrás convertir cualquier documento que contenga texto en un archivo de audio. Aprovecha mientras que conduces de camino a una reunión para ponerte al día leyendo el informe de la misma. esto es posible gracias a esta aplicación RatherListen, puedes convertir cualquier documento que contenga texto en un archivo de audio que podrás escuchar cuando quieras. o

Cómo añadir contenido en el móvil

Añade las imágenes que quieras y pulsa sobre “Convert Now” de este modo una vez convertido se añade a la librería y desde aquí puedes escucharlo. Tienes varios método para añadir contenido en librería nos aparecen dos botones “Add text/URL” desde la que podemos pegar directamente el texto que queremos que "nos lea" o pegar la dirección URL si nos interesa que nos lea un contenido alojado en una página web, como un artículo de prensa. Si lo que queremos es leer el texto de una imagen pulsa sobre" Upload File" si quieres utilizar la cámara o elegir una que tengamos en la galería de fotos de nuestro teléfono. Desde la app no podemos convertir archivos de otro tipo, que no sean imágenes, pero sí puedes convertimos desde la Web. y luego escucharlos en nuestro dispositivo móvil

Esta app nos lee el texto de una imagen | Tecnoxplora

Cómo funciona RatherListen web app

Identifícate en tu perfil y desde aquí puedes acceder a las mismas opciones que desde la app del móvil pero puedes añadir otro tipo de archivos como pdf, doc, epub, estas se pueden añadir arrastrando los archivos directamente dentro de la web. Tras convertir el archivo estará disponible también en la biblioteca de nuestro móvil. El concepto es el mismo que en la app en la web pero con la diferencia que desde aquí podemos añadir una variedad más amplia de archivos.

También podemos acceder desde la web | Tecnoexplora

Idiomas disponibles

Aunque por el momento tanto la aplicación como la web están en inglés, reconoce textos en todos los idiomas. aunque las voces que tenemos disponibles son voces tanto masculina como femenina con pronunciación de inglés americano o inglés nativo. Por lo que escucharás tus textos con este acentos, así que tienes que agudizar el oído para entender en algunos momentos el texto, puesto que si este contiene palabras en inglés, son leídas como su pronunciación original, por lo que puede ser una herramienta para perfeccionar nuestro inglés.

Qué debemos tener en cuenta al usar esta herramienta

Una vez que tanto la app con la Web han terminado de convertir nuestros archivos ya están listos para poder escucharlos desde la aplicación o la página web, por que no da opción de exportarlos para poder compartirlos o escucharlos en otras aplicaciones. Lo más destacable, el acento con el que “nos lee”, hace tengamos que estar muy atentos a lo que escuchamos ya que, aunque la pronunciación es muy correcta, tenemos que acostumbrar el oído. Pero no te preocupes que pronto se podrán elegir voces con acentos de otros idiomas.

Por otro lado tener muy en cuenta que la versión gratuita incluye un número determinado de palabras alrededor de 3.000. Por lo que si incluyes un contenido que excede el límite de palabras, no sólo no podrás escucharlo, ni tan siquiera una parte sino que consumirás todas las palabras disponibles y no podrás seguir convirtiendo puesto que si te pasas, acumulas un saldo negativo en la aplicación y tendrás que “conseguir más palabras” adquiriendo paquetes de palabras mensuales o anuales.