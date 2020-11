Cómo contar las palabras que tiene un documento de texto desde tu móvil

Puede que alguna vez os hayáis encontrado en esta tesitura, la de tener que contar las palabras que tiene un documento. Esta medición suele ser muchas veces la única manera de comprobar que un documento de texto tiene la longitud y el tamaño deseado. Y no, no es tan sencillo saber cuántas palabras tiene un documento de texto, salvo que instalemos una app específica para ello, no solo en el móvil, sino también cuando lo comprobamos desde un ordenador portátil o de sobremesa. Hoy os contamos la manera de saberlo cuando lo hacemos desde un teléfono móvil, algo que cada vez es más sencillo.

Utiliza el editor de textos para saberlo

Aunque hay muchas herramientas online que nos permiten conocer este dato, lo más sencillo para hacerlo desde el móvil es utilizar una app que probablemente tengas preinstalada en tu teléfono Android. Se trata de Documentos de Google, el equivalente a Word de la gran G. Con ella puedes editar textos de la misma forma, y además hacer recuento también de las palabras y caracteres que tiene un determinado documento de texto que hayamos escrito o que hayan compartido con nosotros. Pues bien, en el probable caso de que tengas esta app instalada no puede ser más sencillo conocer el dato. Si no es así puedes descargarla para tu Android desde la Play Store o desde iTunes si es para tu iPhone.

Contando las palabras | Tecnoxplora

En cualquier caso todo lo que tenemos que hacer es abrir el documento de texto desde la app. Una vez dentro pulsamos sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha. Ahora debes seleccionar la opción de “Recuento de palabras” momento en el que se abrirá una ventana emergente. Dentro de ella podremos ver el recuento de palabras, pero también el de caracteres y el de caracteres sin espacios, por lo que no será necesario recurrir a otras herramientas para poder conocer esta información. Desde una app que en muchos móviles viene instalada por defecto.

De esta manera tendrás una información valiosa para valorar si tu documento cumple con los estándares necesarios de longitud que nos hayan demandado en un momento dado. Como sabéis los documentos de Google son gratuitos, y todos estos archivos que creamos se guardan en la nube, desde donde podemos acceder a todo su historial de cambios y a la posibilidad de convertirlos en colaborativos para que otras personas puedan participar también con ellos en la elaboración de los documentos. Por tanto, como podéis comprobar, no podría ser más sencillo acceder a esta información, que normalmente se nos resiste con muchas herramientas que muestran esta información en lugares bastante escondidos. No es este el caso.