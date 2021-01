Cómo actualizar los stickers de WhatsApp que ya tienes instalados

Desde la aparición de WhatsApp han sido muchas las actualizaciones y muchas han sido también las novedades que han ido incorporando con el paso del tiempo. En 2018 nos sorprendían con la posibilidad de descargar, instalar y enviar pegatinas, ya no sólo podíamos enviar emojis inanimados, sino que además podíamos enviar pegatinas que incluían movimiento. Otra gran diferencia entre las pegatinas y las emojis es que estos últimos pueden incluirse como parte de un mensaje de texto ya que se envían siempre dentro de un cuadro de texto, mientras que las pegatinas se envían de forma individual.

Actualiza tus colecciones de pegatinas

Los stickers o pegatinas en WhatsApp son algo que desde su incorporación a la aplicación de mensajería instantánea se han convertido en contenidos muy populares entre los usuarios. Son muchas las pegatinas que se descargan diariamente y se cuentan por millones las veces que se usan a lo largo del día en todo el mundo. Podemos encontrar stickers de WhatsApp de todo tipo y no sólo los que vienen por defecto con la aplicación, sino que también podemos descargarlos desde la tienda de aplicaciones de Google donde encontrarás una selección de amplia de estos.

Pero no se trata sólo de descargarlos, sino que con el paso del tiempo estos se van actualizando y añadiendo nuevos, no sólo nuevas colecciones, sino que van ofreciendo más pegatinas a las colecciones que ya tenemos descargadas, si quieres tener actualizadas tus colecciones de pegatinas y no perderte las nuevas que incorporan te enseñamos cómo. El proceso es realmente sencillo, en pocos segundos nos permite tener al día y actualizadas todas las pegatinas con un simple toque en la pantalla de nuestro móvil. Para hacerlo, sigue los pasos que a continuación te contamos.

Actualizando colecciones de stickers de WhatsApp | TecnoXplora

El procedimiento es muy similar al que seguimos para instalarlas, tan sólo tenemos que abrir la aplicación de WhatsApp y entrar en cualquier chat de los que tenemos activos.

En la parte inferior de la pantalla, donde se encuentra la barra de texto encontramos el icono de la carita sonriente, toca para acceder al menú .

Desde aquí podemos enviar emojis, gif o pegatinas pulsa sobre el icono de estas últimas.

Al hacerlo accedemos a las colecciones de pegatinas que hemos descargado. En la parte derecha del menú emergente encontramos el "signo más".

Pulsando sobre sobre el más accedemos a las pegatinas divididas en dos categorías “todos los stickers” y “mis stickers” , estos últimos son los que tenemos instalados

Al desplegar la lista veremos los que te tienen actualizaciones pendientes, ya que junto al nombre aparece el botón “actualizar”

Toca sobre el botón y en pocos segundos la colección se habrá actualizado incorporando nuevas pegatinas a cada una de las colecciones.

Pulsa uno por uno los botones de actualización y de este modo tendremos todas las colecciones al día independientemente de si estas son de las disponibles en la aplicación tanto como las que nos descargamos desde la tienda de Google. Ahora que ya hemos actualizado nuestras colecciones, puedes aprovechar e instalar alguna de las nuevas colecciones que con el tiempo se han incorporado en WhatsApp.