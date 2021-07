Cómo activar el tema oscuro del buscador de Google en tu PC

Hemos hablado mucho del modo oscuro y de sus beneficios y una vez más lo haremos para explicar cómo activar este modo en el buscador de Google en nuestro PC. A continuación, te contamos cómo activar en la versión de escritorio del buscador de Google.

Tema oscuro del buscador de Google

Algunos dispositivos permiten configurar el modo oscuro en sus pantallas, para ello tan sólo accedemos los ajustes y seleccionamos el uso que queremos hacer. Como es el caso de Windows en el que también es posible activarlo accediendo a las opciones de configuración, o bien haciendo una búsqueda desde la barra de barra de tareas de Windows tecleando “modo oscuro”. Pero además de esto, algunas herramientas, como el propio buscador de Google, ya cuentan con uno, a pasar de que en el sistema estemos usando del tema claro. Para ello debemos acceder a los ajustes de configuración del navegador.

Para activarlo abre una nueva ventana en el navegador de Internet, en la barra de búsqueda teclea www.google.com para acceder a la página principal de búsqueda de Google.

para acceder a la página principal de búsqueda de Google. Una vez realizamos una búsqueda, como por ejemplo "tema oscuro", veremos cómo en la ventana además de los resultados de esta nos parece junto a la barra de búsqueda un menú que incluye el botón de iniciar sesión, el icono de las aplicaciones de Google y un icono con forma de rueda dentada que da acceso a la configuración , este aparece tu versión es compatible.

veremos cómo en la ventana además de los resultados de esta nos parece junto a la barra de búsqueda un menú que incluye el botón de iniciar sesión, el icono de las aplicaciones de Google y un icono con forma de , este aparece tu versión es compatible. Al pulsar sobre el icono de configuración, se despliega una nueva ventana flotante desde la cual a ctivaremos el modo oscuro dentro de la ventana del buscador.

dentro de la ventana del buscador. Y del mismo modo también podemos desactivarlo en cualquier momento.

Activando el tema Oscuro en el Buscador de Google | TecnoXplora

Cuando activamos el modo oscuro automáticamente el fondo de la página web cambia adquiriendo un tono negro y a partir de ese momento podemos ver cómo los textos ahora son de color blanco. Aunque se mantendrá el diseño actual del resto de la ventana, pues no cambia el color de la cabecera de esta donde se encuentra la barra de direcciones y el resto de las opciones de configuración de la ventana del navegador.

Explorando las opciones de configuración del buscador | TexnoXplora

Puesto que no hay que confundir el aspecto de la ventana o tema con el modo oscuro de la página del buscador, pues se trata de algo muy distinto que puede llevar a confusiones. Ya que, si activamos el tema oscuro del navegador, conseguimos cambiar el aspecto de la ventana en sí y no de su contenido como sí sucede cuando lo activamos directamente en la página del buscador. Un error frecuente ya que al elegir el tema oscuro o Just Black del navegador cambiará el aspecto de la ventana a negro y el resto de página conservará el fondo blando con los textos en negro.

Con el modo oscuro, se consigue reducir considerablemente el brillo de la pantalla y una mejor legibilidad en lugares donde la iluminación es muy baja, Evitando de este modo la temida luz azul que tanto puede llegar a fatigar nuestros ojos. Además de esto si el monitor de nuestro ordenador es AMOLED u OLED conseguiremos un menor gasto de energía.