Cómo activar la mensajería dual de tu móvil para utilizar dos WhatsApp a la vez

Seguro que en muchas ocasiones habéis leído trucos para llevar en el teléfono dos cuentas de WhatsApp a la vez, una dentro de la aplicación normal y una segunda que no deja de ser un pequeño atajo que no tiene las mismas funciones de la release oficial. Es el caso de las descargas de la Play Store que camuflan versiones de WhatsApp Web que funcionan bien, pero necesitan obligatoriamente llevar esa cuenta activa en otro teléfono.

Es por eso que se pierde una de las virtudes de esos teléfonos Android que nos dejan instalar dos tarjetas SIM para no andar con dos números en el bolsillo a diario. Así que os vamos a contar cómo activar eso de la "mensajería dual" que, dependiendo del fabricante puede cambiar de nombre pero que, en esencia, lo que hace es instalar segundas versiones de una misma aplicación ya presente en el sistema, de tal forma que es posible activarlas con cuentas y números de teléfono diferentes.

Y cuando hablamos de dos versiones de WhatsApp distintas nos referimos justo a eso, a dos apps independientes que tendremos que activar con un número de teléfono diferente y que os van a requerir de una confirmación de activación a través de un mensaje SMS. Así que mirad cómo podéis acceder a esta función que, mientras llega ese soporte multidispositivo que están preparando los de Facebook, es la única vía que nos garantiza un funcionamiento 100% eficaz.

Vamos a activar esa doble mensajería

Como os decimos, eso de "mensajería dual" es el nombre que Samsung le ha puesto en sus teléfonos a la posibilidad de activar nuevas instalaciones de una app ya presente en Android pero Xiaomi, LG, Motorola, etc. podrían definirlas de otra forma. En esencia todas trabajan igual, con una función en el menú de "Ajustes" dentro de las "Funciones avanzadas" que nos permite activar esa doble mensajería. Una vez que estamos allí, toca elegir qué vais a hacer.

Cómo activar la mensajería dual en tu móvil Android. | Tecnoxplora

Como podéis ver por las capturas que tenéis justo encima, os aparecerán diferentes opciones de apps ya instaladas que podremos activar por duplicado. Así, como queremos tener otra nueva aplicación de WhatsApp completamente funcional, activamos el switch de la parte derecha. A continuación, en la parte inferior de la pantalla, nos aparecerá una ventana que nos pide que confirmemos el proceso de descarga e instalación.

Como además de WhatsApp tenemos Skype y Telegram, Android nos da la oportunidad de hacer lo mismo aunque en el caso de esta última no merece la pena porque ya está preparada para tener dentro de una única instalación varias cuentas distintas, plenamente funcionales. Aun así, si queréis evitar errores a la hora de mandar un mensaje a alguien desde un número equivocado, lo mejor es partir peras y aceptar esta función de mensajería dual.

Por último veréis otra función que es extremadamente útil cuando queremos llevar en el terminal los WhatsApp personales y de trabajo bien ordenados y sin que interfieran unos con otros. El botón de "Usar lista de contactos separada" hará justo eso, no mezclar las agendas de uno y otro número de teléfono para que no sea posible usar los de una en un lugar que no corresponde. Más fácil imposible.