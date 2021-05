Pronto llegará el verano y ya estamos pensando en la playa y el mar, sobre todo en este atípico verano que volveremos a vivir tras la pandemia. Muchas dudas sobre lo que pasará a partir de ahora, pero lo que si que tenemos muy claro es que las vacaciones son para descansar, disfrutar y que nadie nos moleste, por lo que te contamos el truco definitivo para dejar de recibir notificaciones de mensajes de los chats que elijas.

Modo vacaciones en WhatsApp

Esta función nos permite disfrutar de nuestro tiempo sin tener que estar pendiente de ninguno de los mensajes de los grupos que elijas para archivar en WhatsApp. En definitiva, como la combinación de dos funciones ya conocidas como archivar y silenciar un contacto o un grupo, para que nadie nos moleste. Por el momento solo esta disponible para los usuarios de la versión beta, pero esperamos que muy pronto al resto de los usuarios.

Con la nueva función que los desarrolladores de la aplicación de mensajería inmediata están preparando dejaremos atrás otras funciones que solíamos usar para no recibir mensajes. Se trata de archivar una conversación, si recibíamos un mensaje nuevo automáticamente esta vuelve automáticamente a estar activa. Con la nueva y renovada función archivada, esto ya no sucede y sigue conservando su estátus hasta que decidas reactivarla. Por lo que no recibirás notificaciones de mensajes hasta que no la activemos. Y en el caso de silenciar, aunque no recibiéramos las notificaciones seguimos viendo el chat y el número de mensajes que habíamos recibido, y es que las vacaciones no son vacaciones con algo pendiente.

Activando la nueva función | TecnoXplora

Activar este modo no supone la pérdida de los mensajes ni los archivos multimedia que nos envíen, sino que estos se van acumulando hasta que entremos en todos y cada uno de los chats para leerlos. Esto también supone silenciar las notificaciones por lo que nos concede una total tranquilidad y descanso.

Para activar la función entra en las opciones de configuración de WhatsApp .

. Accede a Ajustes de Chats .

. Junto a “mantener los chats archivados” Y aquí desplaza el botón hasta la posición Activo

Archivando conversaciones | TecnoXplora

Entra en el menú principal de WhatsApp en el que encuentras todos tus chats.

Selecciona la conversación que quieres esconder.

que quieres esconder. A continuación, toca sobre el icono " archivar"

De este modo la conversación ya sea individual o un grupo desaparece del listado de chats archivos.

de chats archivos. Y a partir de ahora seguiremos recibiendo los mensajes, pero no su notificación .

. Para poder ver de nuevo el contenido de las conversaciones y reactivar.

WhatsApp no sólo es una aplicación de mensajería instantánea, sino que se ha convertido en una potente herramienta de trabajo. Millones de usuarios en todo el mundo no sólo la usan en su vida personal, sino que se ha convertido en un canal de comunicación para sus negocios. Por lo que si eres de los que te gusta disfrutar de tu tiempo libre, sin estrés por los mensajes pendientes, pero que a la vez no quieres perderte nada, tal vez te venga muy bien esta novedosa función.