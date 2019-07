Estamos a solo tres días de una de las citas del año para las compras de tecnología. Una cita protagonizada por Amazon y su Prime Day, dos días repletos de ofertas donde la firma de Jeff Bezos tira la casa por la ventana con ofertas exclusivas para los usuarios de Amazon Prime. Estas ofertas comenzarán en la madrugada del domingo al lunes, para prolongarse hasta la medianoche del martes al miércoles. Pero hay una forma de disfrutar de ofertas exclusivas desde el mismo sábado, también para los clientes de Amazon Prime, os contamos cómo hacerlo a través de Alexa.

Así puedes conseguirlas a través de Alexa

Tanto si tienes un altavoz Amazon Echo, o a través de la app de Alexa en el móvil, en iOS o Android, tienes la posibilidad de acceder a ofertas exclusivas por formar parte de Amazon Prime. Amazon ha querido premiar esta vez a los usuarios de su exclusivo club que además utilizan habitualmente el asistente de voz Alexa, con una serie de ofertas exclusivas que comienzan el sábado 13 de julio. Para poder acceder a ellas debes abrir la app de Alexa, o preguntarle a tu altavoz Amazon Echo lo siguiente:

Alexa, ¿cuáles son mis ofertas?

Con esta sencilla frase recibiremos a cambio una serie de ofertas exclusivas del Prime Day que solo pueden conseguirse a través de este método utilizando el asistente de Alexa. Por tanto, si lo tienes a mano, no dudes en preguntar por tus ofertas, porque puedes llevarte agradables sorpresas. Por tanto es una buena manera de empezar a tomarle el pulso a esta promoción de Amazon de la manera más sencilla posible, a través de sus altavoces o asistente.

Amazon Prime Day | Amazon

Un Amazon Prime Day en el que vamos a poder disfrutar de miles de ofertas exclusivas para los miembros de Amazon Prime. Para enterarte de las mejores ofertas y que no te engañen con rebajas ficticias, puedes repasar estos trucos del Prime Day que te dejamos aquí para encontrar las mejores ofertas y hacer seguimiento de los precios. Porque si no lo sabías, es posible hacer un seguimiento del precio de tus productos preferidos, para saber si han alcanzado una buena rebaja, o si por el contrario no merece la pena hacerse con ellos habiendo comprobado que el precio alcanzado no es el más bajo.

Amazon Prime Day | Amazon

Un Prime Day donde sin duda las estrellas van a ser una vez más los smartphones, y otros gadgets como smartwatch, ordenadores portátiles, que en muchas ocasiones van a ver sus precios muy reducidos. Eso sí, hay que tener en cuenta que para poder disfrutar de estas ofertas hay que formar parte de Amazon Prime, un servicio que cuesta 36 euros al año y con el que además obtenemos acceso a distintas plataformas y contenidos de Amazon. Otros de los productos a seguir en este Pime Day son sin duda los productos de Amazon. Como por ejemplo sus altavoces Amazon Echo, las tabletas y ebook reader Kindle y muchos más productos que comercializa la tienda con su marca y que seguro gozan de grandes descuentos.