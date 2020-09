Aumenta la seguridad en TikTok, así puedes activar la verificación en dos pasos

Muchos usuarios de TikTok llevaban tiempo esperando esta mejora en la seguridad de la red social, hasta ahora la única capa de seguridad se limitaba al uso de las contraseñas que los usuarios creaban para acceder a su perfil. De esta manera, si alguien conseguía la contraseña, accedía a la cuenta y cambiando la contraseña se hacia con el control de nuestra cuenta, obligándonos a crear una nueva y a empezar de cero si queremos seguir teniendo presencia en la red.

Como activar la verificación en dos pasos

Esta mejora en el sistema de seguridad de tiktok se produce después de las brechas de seguridad, como la que se produjo el pasado mes de enero, detectada por la empresa de ciberseguridad Check Point Research. Por la cual permitía manipular los datos de los usuarios de la Aplicación. El ciberatacante suplantaba la identidad de la aplicación y enviaba un SMS falso con un enlace malicioso: cuando el usuario lo abría permitía el acceso al atacante que tenía acceso total a la cuenta y le concedía permiso para manipular su contenido.

Desde la actualización de la aplicación a la versión 17.3.0, ya está disponible la opción de “verificar en dos pasos” nuestra cuenta. Se trata de una medida de seguridad con la que se dificulta el acceso a nuestras cuentas a personas que no tengan autorización. Su funcionamiento es muy sencillo, para acceder, no sólo necesitamos la contraseña que hemos creado cuando creamos el perfil, si no que es necesario introducir otro código único para poder acceder. Este código es generalmente enviado por SMS al móvil que hemos registrado en la cuenta, aunque también puede hacerse mediante llamadas de teléfono o una llave de seguridad.

Lo primero es comprobar que tenemos actualizada la aplicación a la última versión, y si no es así, actualiza la versión a través de las tiendas de Google o Apple.

Abre Tiktok y accede a tu perfil.

y accede a tu perfil. Pulsa en el menú “yo” en la parte inferior derecha de la pantalla.

en la parte inferior derecha de la pantalla. En la esquina superior derecha aparece el menú de los tres puntitos, pulsa y despliega las opciones y Elige “seguridad” .

. Si estás en la versión correcta de la app, aparecerá “Verificación de 2 pasos” , para activarla pulsa sobre ella.

, para activarla pulsa sobre ella. Por último, elige el método de verificación, puedes hacerlo vía SMS recibiendo un mensaje en el teléfono que hayas incluido en el registro al crear la cuenta o bien por “correo electrónico” recibiendo un correo electrónico con la clave cuando intentes iniciar la sesión.

De este modo evitamos, si sufrimos un ataque de Phising y nuestra contraseña se ha visto comprometida, que el ciberdelincuente pueda acceder a nuestra cuenta, ya que a pesar de tener la contraseña carece de la clave se acceso para completar el registro de entrada, lo que imposibilita acceder a nuestro perfil. De este modo al intentar acceder a nuestras cuentas, recibiremos un SMS o correo electrónico con el código de verificación de nuestra cuenta que nosotros no hemos solicitado y sabremos que hemos sido atacados. Y será el momento mejorar la seguridad en tu móvil.