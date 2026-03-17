Así puedes visualizar webs sin distracciones en tu iPhone

La publicidad está presente en muchos aspectos de nuestra vida digital. Ya sea en aplicaciones, pero sobre todo en internet. La presencia de esta a menudo dificulta el acceso a la información y una navegación fluida. Ya sea en forma de aviso de cookies, un video flotante que nos acompaña mientras hacemos scroll u otro tipo de reclamos que nos insisten en que nos suscribimos, bloqueando el texto que intentamos leer. Para evitar estás situaciones, el navegador de Safari nos ofrece una interesante función, el borrador mágico.

Así es el “borrador mágico” de Safari

El navegador nativo de Apple, nos ofrece una interesante funcionalidad que nos ayuda a gestionar todas estas interacciones molestas. Por lo que no será necesario la descarga de otras aplicaciones de terceros para librarnos de forma temporal, Aunque popularmente es conocida por los usuarios como “borrador mágico” su nombre es “Ocultar elementos que distraigan”. Aunque a simple vista puede parecernos una bloqueador de publicidad, lo cierto es que no es así, a diferencia de los adblockers convencionales, su aplicación no es tan agresiva, ya que estos son capaces a veces incluso de hacer lo propio con parte del código necesario. Lo que provoca fallos en la carga de las webs.

Desacticando elementos que nos distraen | TecnoXplora

En el caso de la funcionalidad de Safari, permite al usuario tener el control acerca de lo que quiere bloquear. Limpiando de forma temporal los banner y módulos de la web, en vez de bloquear de raíz los anuncios del sitio, con lo que conseguimos una experiencia de lectura más fluida. Simplemente desaparecen de la vista sin alterar la estructura del sitio que estamos visitando. Hacer uso de esta función es de los más sencillo y solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Abre el navegador Safari y accede a una web en la que aparezcan muchos elementos gráficos.

En la parte superior, desde la barra de direcciones, pulsa en el icono del rectángulo con dos líneas debajo, que vemos en la parte izquierda.

Al hacerlo, se despliega un menú en el que encontramos varias opciones. Dentro de las opciones de configuración, debemos localizar “ocultar elementos que distraigan” y seleccionarlo.

y seleccionarlo. Para hacer que desaparezcan de forma momentánea, solo tenemos que tocar en la pantalla sobre los elementos que nos resultan molestos . Ya sean un aviso de cookies o un banner publicitario, entre otros.

. Ya sean un aviso de cookies o un banner publicitario, entre otros. Una vez seleccionado, nos pedirá confirmación. Tras darle el Ok, vemos como que tras una pequeña animación este elemento desaparece de la pantalla.

vemos como que tras una pequeña animación este elemento desaparece de la pantalla. Repite la operación para eliminar otros elementos que te molesten. Pulsa en aceptar para disfrutar de una lectura más limpia y sin distracciones.

Una operación que tendremos que repetir cada vez que accedemos a una web, ya que su efecto es temporal y solo dura mientras tenemos el navegador abierto. Un sencillo truco con el que disfrutaremos de nuevo de la lectura sin interrupciones.