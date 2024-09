Así le puedes pedir a Gemini recetas con los ingredientes que te quedan en la nevera

Si estás aburrido de comer siempre lo mismo o tienes pocas cosas en la nevera con la que preparar un suculento plato, siempre puedes contar con la ayuda de Gemini. El modelo de inteligencia artificial de Google, se está integrando a la perfección en nuestros dispositivos y puedes pedirle ayuda con cualquier cosa que se te ocurra, incluso a la hora de preparar comidas y cenas.

Gemini te ayuda con los menús diarios

Es fin de mes o has vuelto de vacaciones y no has salido a hacer la compra, tienes la nevera casi vacía. O todo lo contrario, tienes la nevera llena, pero estas cansado de comer lo mismo cocinado de la misma forma y quieres preparar un plato nuevo con todos o algunos de los alimentos a tu disposición. Una de las opciones que tenemos es pasarnos horas revisando recetas en las que nos encajen los alimentos que tenemos o bien pedir ayuda a Gemini.

Cocinando con Gemini | TecnoXplora

Gracias a la inteligencia artificial en cuestión de segundos tendrás acceso de recetas con los ingredientes que tienes y sugerencias de cómo prepararlos, ya sea en forma de sándwich o platos más elaborados. Solo tienes que abrir la cámara de tu móvil y pedirle lo que te apetece en cada momento. Si te decantas por pedirle ayuda al Gemini, solo tienes que sacar los alimentos, abrir la cámara de tu móvil y seguir los siguientes pasos:

Una vez, hemos preparado los ingredientes de forma que podamos encuadrarlos con la cámara de nuestro móvil , invocamos a Gemini.

de forma que podamos encuadrarlos con la , En nuestro caso, con la app de cámara abierta, mantenemos el botón de encendid o hasta que aparezca en la pantalla un nuevo menú.

o hasta que aparezca en la pantalla un nuevo menú. En este encontramos el botón “hacer una pregunta sobre esta pantalla”

De manera que ahora podemos pedirle lo que queremos como que puedo hacer con estos ingredientes o dama una receta fit, que pueda preparar con estos ingredientes. Cuanto más detalle incluya nuestra consulta, más exacta será la respuesta y más encaja con nuestra petición.

Tras uno segundos procesando nuestra petición, obtendremos la respuesta con varias sugerencias de elaboraciones en las que se incluyen estos alimentos, y nos sugiere otros ingredientes con los que completar las mismas, por sí disponemos de ellos y queremos probar.

Para muchos el uso de la inteligencia artificial va a suponer el fin de algunos trabajos como los conocemos, ya que, según estos, pueden ser sustituidos por la inteligencia artificial. Aunque para otros la introducción de esta tecnología en el día a día nos proporciona una herramienta con la que simplificar nuestra vida, ahorrándonos tiempo, en nuestras tareas cotidianas como la que te acabamos de contar.

La aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de los usuarios no es sinónimo de acabar con empleos ni reducir las plantillas, sino que debemos verlo como una herramienta de consulta. algo que nos ayude a acceder más rápidamente a la información. Y en el caso de ser necesario siempre acudir a profesionales capacitados en cada situación.