Dota de súper poderes a tus eero 7 combinando su uso

El wifi de malla es la solución más rápida y eficaz para acabar con los problemas de cobertura en nuestro hogar. Ya sea por las dimensiones o por la configuración de la misma, puede que la señal no llegue con suficiente intensidad a todos los puntos. Si ya tienes una red en malla y quieres ampliar, esta puede ser la solución.

Amplía tu red eero

Optar por una red en malla es una excelente opción para resolver los problemas de conexión. Recientemente, eero ha lanzado un nuevo router wifi, que además de proporcionarnos una mayor cobertura y capacidad para conectar un mayor número de dispositivos, además es compatible con sus predecesores, los eero Max. Lo que les permite convertirse en extensores de red, llevando la señal a todos los rincones de nuestra casa con suficiente intensidad.

eero 7 Pro | Amazon

Instalar el router de primeras es de lo más sencillo, tan solo debemos conectar el nodo principal al router mediante cable de red y configurar nuestra red. De manera que una vez lo tenemos, simplemente tenemos que ir añadiendo nodos desde la app de eero. Algo que haremos pulsado el botón más en la app y siguiente los pasos del asistente.

Del mismo modo podemos ampliar nuestra red con el nuevo eero 7. Coloca los nodos en el lugar de la casa que creas conveniente y conéctalo a la red eléctrica.

Coloca los nodos en el lugar de la casa que creas conveniente y conéctalo a la red eléctrica. Si la nueva versión es más potente que la versión anterior, tenemos la opción de sustituir la puerta de enlace con el nuevo dispositivo.

con el nuevo dispositivo. Para ello, pulsa sobre el botón más y elige la opción “Sustituir eero” , y pulsa siguiente.

, y pulsa siguiente. Selecciona el dispositivo que queremos sustituir, en este caso lo hacemos con la puerta de enlace.

Durante el proceso, mantendremos la conexión en todo momento, para ello debemos desactivar la conectividad wifi del dispositivo y usar la conectividad móvil.

Enchufando el nuevo dispositivo al módem por cable de red y a la corriente. Una vez hecho esto, sigue los pasos del asistente para completar el procedimiento.

y a la corriente. Una vez hecho esto, sigue los pasos del asistente para completar el procedimiento. En el caso de añadir nuevos nodos , lo haremos del mismo modo.

, lo haremos del mismo modo. Pulsa “+” y esta vez selecciona “añadir eero interior”

y esta vez selecciona Enchufa los nodos a la corriente eléctrica y espera a que la luz del dispositivo sea azul, lo que significa que está en modo emparejamiento.

De forma que debemos seguir los pasos del asistente para completar la configuración del mismo.

El proceso es muy sencillo y dura unos cuantos minutos, incluida la actualización de los mismos si fuera necesaria. Además, podemos gestionar y nombrar cada uno de los puntos de acceso de forma personalizada. De manera que al ser compatible no es necesario sustituir una red por otra, ya que podemos combinarla y ampliar la cobertura en nuestra casa. Para que no se creen puntos ciegos es importante colocar los dispositivos de forma estratégica en lugares elevados en los que la señal wifi no se encuentre con obstáculos, repartiéndose por las diferentes habitaciones. Así conseguiremos una mayor cobertura y estabilidad en la señal.