Así puedes evitar que la batería de tu Samsung se agote rápidamente... según Samsung

Las baterías de nuestros teléfonos móviles son una de las partes que más se degradan con el uso y el paso del tiempo. Además, las actualizaciones y el calor, afectan a su rendimiento. Si quieres mejorar el rendimiento de tu teléfono móvil puedes optar por seguir las recomendaciones que desde Samsung nos aconsejan.

Mejora el rendimiento de la batería de tu móvil Samsung

Sufren con el paso del tiempo, el uso intensivo y el calor, por lo que cuidarlas y llevar a cabo algunas sencillas acciones es necesario para conservarlas en las mejores condiciones. Desde el servicio técnico de Samsung nos ofrecen una serie de consejos con los que mejorar el rendimiento de nuestras baterías.

El Samsung Galaxy S24 | Samsung

Uno de los primeros consejos que nos ofrecen es que para optimizar el uso de la batería y que esta nos dure el máximo tiempo posible, es la de realizar las cargas de una sola vez, evitando desconectar el móvil antes de finalizar la carga y volviéndolo a conectar más tarde. Además de esto, es importante realizar varios ajustes en la configuración del teléfono. Y llevar a cabo algunas otras acciones como te contamos a continuación.

Una vez cargado nuestro móvil, accede a las opciones de configuración para su optimización, siguiendo los siguientes pasos.

para su optimización, siguiendo los siguientes pasos. Accede a los ajustes del teléfono.

del teléfono. Selecciona configuración .

. Dentro de este menú debemos localizar el apartado, mantenimiento del dispositivo.

Selecciona la opción “optimizar”. De nuevo en el nuevo menú seleccionamos optimizar todas las opciones, entre las que encontramos “batería”

Para ahorrar la máxima energía posible, es importante desactivar las opciones como Bluetooth, GPS y Wifi, cuando no estemos haciendo uso de estas, ya que, al estar funcionando en segundo plano, consumen gran parte de la energía. Así como debemos cerrar todos los procesos en segundo plano que no sean necesarios.

Ajustar el brillo de la pantalla, activando la opción de brillo automático o reduciendo lo más posible, ayuda a que la autonomía de la batería sea aún mayor. Así como reducir el tiempo de espera antes de bloquear el dispositivo. Un ajuste que podemos realizar a través de la configuración de la pantalla, en el apartado tiempo de espera, donde activamos la opción “espera mínima”

Revisar las aplicaciones en uso para saber cuáles son las que más recursos consumen y cerrarlas, evitando su uso. Al mismo tiempo podemos desactivar la sincronización automática de algunas aplicaciones como el correo electrónico o las apps de mensajería instantánea. Lo podemos hacer desde el panel de notificaciones, desactivando la sincronización automática.

Unos sencillos consejos con los que conseguimos un cambio de hábitos con los que no solo aumentamos el tiempo de uso de nuestros dispositivos, sino que además lo hace la vida útil de las baterías. Sí, llevando a cabo estas recomendaciones, no mejora el rendimiento de la batería, podemos llevar a cabo acciones más drásticas como restablecer el dispositivo. Aunque antes es importante hacer una copia de seguridad del dispositivo y de las aplicaciones para no perder información.