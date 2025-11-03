La IA llega a la Play Store para ahorrarte tiempo leyendo reseñas

Poco a poco la inteligencia artificial lo va inundando todo, y va llegando a lugares donde ni reparamos en que pudiera ser importante o relevante para nosotros. En este caso hablamos de la Play Store, de la tienda de apps y juegos de Google, que ahora empieza a contar con algunas características de IA, que nos van a permitir elegir mejor qué es lo que nos descargamos en cada momento. Esto es lo que está probando ahora Google en una de sus últimas actualizaciones de la tienda.

Reseñas al estilo de Amazon

Es la mejor manera de resumir lo que hace esta función de IA, que a su vez precisamente sirve para resumir los contenidos de las reseñas que hace los usuarios sobre una app o juego. Ahora lo que se puede ver justo debajo de la nota obtenida por las reseñas escritas, es un resumen generado por la IA, que recoge el parecer de los usuarios plasmado en sus textos. Así, veremos un párrafo escrito por la IA, que en líneas gruesas nos dirá qué piensan las personas de esa app o juego.

Es algo que hemos visto ya desde hace meses en la tienda de Amazon, donde cada producto con un número respetable de reseñas cuenta con un resumen de IA que nos dice exactamente lo que podemos esperar de la aplicación, en palabras de quienes ya la han utilizado. Es algo que nos parece muy útil, porque puede ser suficiente para decantarnos por instalarla o descartarla directamente sin darle una oportunidad.

La función ha comenzado a desplegarse ya poco a poco para un número limitado de usuarios, por lo que no parece que responda a una versión beta o preliminar que limite el número de usuarios, salvo por el propio ritmo del despliegue. En las imágenes compartidas por Android Authority, podemos apreciar cómo en el caso de Documentos de Google, la IA de los de Mountain View ya cuenta con una idea bastante clara de lo que piensan los usuarios sobre ella.

Sobre casi dos millones de reseñas, la IA cree que los usuarios de Documentos de Google ven la edición de documentos muy sencilla de usar, y valoran la capacidad de personalización y colaboración que ofrece, o que también valoran la gestión de archivos. También dicen que les gusta la interfaz. Aunque también indica que la experiencia con la compatibilidad de distintos dispositivos puede ser variada.

Esto es un ejemplo de todo lo que puede hacer ahora la IA por nosotros para que perdamos menos tiempo en decidirnos si descargarla o no, si se adapta a nuestras necesidades. Es de esperar que veamos esta función en nuestros móviles en cuestión de semanas o meses. Al final, el ritmo de implementación de estas funciones de IA depende mucho del idioma que hablemos, y probablemente la revisión de reseñas en español sean las siguientes en desplegarse tras el inglés.