Así puedes acceder a tus gemas de Gemini desde Google Drive

Las aplicaciones de Google van recibiendo actualizaciones y con estas nuevas funciones. Entre estas se encuentra la integración del modelo de inteligencia artificial. Gemini tiene una mayor presencia en todas y cada de estas. Uno de los casos en los que presencia es cada vez más frecuente es Google Drive. La app de almacenamiento ofrece además acceso a una función de lo más interesante.

Crea y accede a tus Gemas desde Google Drive

Gracias a la presencia de la inteligencia artificial en las apps de Google, realizar ciertas tareas es mucho más sencillo. Nos ofrece opciones como analizar el contenido de los documentos que guardamos sin necesidad de abrirlo, entre otras. En la última actualización han incluido además una función más avanzada y personalizada del asistente. Las gemas de Gemini son versiones más avanzadas y personalizadas que podemos crear del asistente de IA de Google, a través de ellas realizar tareas repetitivas y específicas es mucho más sencillo. De manera que podemos asignarle un rol o darle instrucciones precisas de lo que queremos que haga, sin tener que volver a expresarle nuestras necesidades. Así como centrar las respuestas en un conocimiento especializado, para obtener respuestas más concretas. Lo que mejora considerablemente la presión y el tiempo de respuesta, al mismo tiempo que somos mucho más eficientes.

Gemas de Gemini en Google Drive | TecnoXplora

Hasta ahora, para acceder a las gemas, teníamos que acceder directamente a Gemini, desde su app o desde su web. A partir de ahora, no tendremos que acudir a estas si estamos trabajando con Google Drive. Recientemente, estas han sido añadidas.

De modo que la pantalla de Google Drive se ha dividido en tres áreas definidas, organizando el contenido en tres secciones.

se ha dividido en tres áreas definidas, organizando el contenido en tres secciones. A la izquierda encontramos el menú de opciones, algo que es familiar para los usuarios de la app.

En el centro, tenemos acceso al contenido de Drive, como los archivos y carpetas sugeridos, o las opciones de búsqueda.

como los archivos y carpetas sugeridos, o las opciones de búsqueda. La novedad la encontramos en la zona de la derecha , donde a partir de ahora encontramos las gemas.

, donde a partir de ahora El lugar donde habitualmente encontramos las utilidades de Gemini, si no se muestran directamente, solo tenemos que pulsar en la parte superior, en el icono de los tres puntos, y en la ventana emergente seleccionar “gems”

Desde aquí no solo podemos crear nuevas gemas, sino que podemos gestionar y usar todas las que hemos creado con anterioridad. Para que nos vayamos familiarizando con el uso de estas, la app nos ofrece una serie de Gemas predeterminadas, como son el creador de propuestas comerciales, tutor personal, analista de sentimientos o especialista en alcance. Cada una de ellas orientadas a mejorar la eficiencia y productividad. Por lo que ya no será necesario cambiar de aplicación para hacer uso de las funcionalidades que nos ofrece Gemini, incluidas sus gemas. Algo que mejora considerablemente la experiencia de usuario, proporcionándole un ecosistema integrado de funcionalidades y aplicaciones.